Ostbayerischer Insolvenzrechtstag etabliert sich erfolgreich in Landshut

Am 19. April 2024 veranstaltete die renommierte Rechtsanwaltskanzlei und Insolvenzverwaltung Dieckmann aus Landshut zum dritten Mal in Landshut den Ostbayerischen Insolvenzrechtstag.

Zahlreiche Teilnehmer nutzten die informative, ganztägige Fachveranstaltung, um sich über die neuesten Trends, Strategien und rechtlichen Rahmenbedingungen zu informieren. In den Pausen, die u.a. auf der benachbarten Landshuter Dult stattfanden, blieb auch ausreichend Zeit zum Netzwerken. Sie fand in den Stadtsälen Bernlochner in Landshut statt.

„Als wir vor Corona diese Veranstaltung ins Leben riefen, war es uns wichtig, auch im ostbayerischen Raum eine Möglichkeit des Austauschs und der Weiterbildung auf dem Gebiet des Insolvenzrechts anzubieten“, erklärt Matthias Dieckmann, Inhaber der Kanzlei Dieckmann. „Wir freuen uns, erneut namhafte Fachleute als Referenten gewonnen zu haben, um unseren Teilnehmern wertvolle Impulse zu bieten,“ so Dieckmann weiter.

Die Veranstaltung wurde durch _Dr. Thomas Haslinger, Bürgermeister der Stadt Landshut, _eröffnet.

Hier ein Überblick über die namhaften Referenten und Themen:

Peer Michaelis, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Insolvenzuntersuchungen

Thema: Funktionale Datensicherung im Insolvenzverfahren.

Prof. Dr. Markus Exler, Partner Quest Consulting AG; Vorstand BDU-Fachverband Sanierungs- und Insolvenzberatung; FH Kufstein Tirol Institut für Grenzüberschreitende Restrukturierung; Gastprofessuren

Thema: Krisenresilienz durch Transparenz und Strategie – das Geschäftsmodell in Sanierungsgutachten und Insolvenzverfahren

Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Wirtschafts- und Steuerrecht an der FOM Hochschule; RA/FA für Handels- und Gesellschaftsrecht, Insolvenz- und Sanierungsrecht sowie Steuerrecht; Steuerberater; Insolvenzverwalter

Thema: Steuerliche Folgen eines Restrukturierungs- und Insolvenzplans unter besonderer Berücksichtigung der Eigenverwaltung

Friedrich Schindele, FA für Arbeitsrecht Schindele, Gerstner & Collegen

Thema: Zusammenarbeit mit Arbeitnehmern und Arbeitnehmervertretern im Insolvenzverfahren

Florian Burkhardt, Leiter der Abteilung für Insolvenz-, Sanierungs- und Restrukturierungsverfahren beim Amtsgericht München

Thema: Zusammenarbeit mit dem Insolvenzgericht unter Berücksichtigung der gerichtlichen Zuständigkeiten

An der Podiumsdiskussion „Die Suche nach dem Königsweg bei der Sanierung von Unternehmen: Restrukturierungsverfahren, Eigenverwaltung oder Insolvenzverwaltung?“ beleuchteten unter der Moderation von Professor Jens M. Schmittmann einige Experten das Thema:

Dr. Matthias Hofmann, FA für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Partner bei Pohlmann Hofmann

Alexander Reus, FA für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Partner der Anchor Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Dr. Jasmin Urlaub, FA für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Partnerin bei Grub Brugger

Thomas Harbrecht, Rechtsanwalt, Prokurist, Executive bei Allianz Trade

„Das Programm macht unser Veranstaltungsziel deutlich, eine abwechslungsreiche Mischung aus Themen des Insolvenzrechts und angrenzenden, wichtigen Bereichen anzubieten, die für eine erfolgreiche Betreuung eines Unternehmens im Insolvenzfall essentiell sind“, so Matthias Dieckmann.

Auch 2025 gibt es einen Ostbayerischen Insolvenzrechtstag, er findet voraussichtlich am 9. Mai 2025 statt.

Weitere Impressionen sowie der Termin für 2025 sind unter www.ostbayerischer-insolvenzrechtstag.de zu finden.

Die Kanzlei Dieckmann ist auf das Insolvenz-, Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht spezialisiert. Sie wurde 2016 von Matthias Dieckmann gegründet. Matthias Dieckmann ist Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Insolvenzverwalter, Sachwalter sowie zertifizierter Zwangsverwalter. Seit dem Jahr 2000 war er in mehr als 1000 Firmen- und Privatinsolvenzen als Gutachter und Insolvenzverwalter tätig. Darüber hinaus ist er seit Jahren Notgeschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens und Veranstalter des Ostbayerischen Insolvenzrechtstages.

