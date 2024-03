Kanzlei Dieckmann veranstaltet 3. Ostbayerischen Insolvenzrechtstag in Landshut am 19.4.2024

Am 19. April 2024 veranstaltet die renommierte Rechtsanwaltskanzlei und Insolvenzverwaltung Dieckmann aus Landshut den 3. Ostbayerischen Insolvenzrechtstag.

Die erfolgreiche und etablierte Veranstaltung versteht sich als Plattform für Fachwissen, Netzwerkmöglichkeiten und aktuelle Entwicklungen im Bereich des Insolvenzrechts. Sie findet in den Stadtsälen Bernlochner in Landshut statt.

Mit dem Ziel, Fachleute über die neuesten Trends, Strategien und rechtlichen Rahmenbedingungen zu infomieren, versammelt der Insolvenzrechtstag in Landshut renommierte Experten und bietet praxisnahe Einblicke.

„Es war uns wichtig, mit unserer Veranstaltung auch im ostbayerischen Raum eine Möglichkeit des Austauschs und der Weiterbildung auf dem Gebiet des Insolvenzrechts anzubieten“, erklärt Matthias Dieckmann, Inhaber der Kanzlei Dieckmann. „Wir freuen uns, erneut namhafte Fachleute als Referenten gewonnen zu haben, um unseren Teilnehmern wertvolle Impulse zu bieten,“ so Dieckmann weiter.

Die Veranstaltung wird durch Dr. Thomas Haslinger, Bürgermeister der Stadt Landshut sowie RA Tobias Weiss, 1.Vorsitzender des Anwaltvereins Landshut e.V. eröffnet.

Weitere namhafte Referenten sind:

Peer Michaelis, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Insolvenzuntersuchungen

Prof. Dr. Markus Exler, Partner Quest Consulting AG; Vorstand BDU-Fachverband Sanierungs- und Insolvenzberatung; FH Kufstein Tirol Institut für Grenzüberschreitende Restrukturierung; Gastprofessuren

Prof. Dr. Jens M. Schmittmann, Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Wirtschafts- und Steuerrecht an der FOM Hochschule; RA/FA für Handels- und Gesellschaftsrecht, Insolvenz- und Sanierungsrecht sowie Steuerrecht; Steuerberater; Insolvenzverwalter

Friedrich Schindele, Schindele, Gerstner & Collegen

Florian Burkhardt, Leiter der Abteilung für Insolvenz-, Sanierungs- und Restrukturierungsverfahren beim Amtsgericht München

Interessierte können sich ab sofort unter https://ostbayerischer-insolvenzrechtstag.de anmelden und sich einen Platz sichern. Unter diesem Link sind auch detaillierte Angaben zum Programm zu finden.

Während der Gesamtdauer der Veranstaltung können insgesamt 7,0 Zeitstunden gem. § 15 FAO erreicht werden und von Fachanwälten als Fortbildungsstunden gerechnet werden. Über die Anerkennung dieser entscheidet die jeweils zuständige Rechtsanwaltskammer, wobei anhand der Tagungsvortragsthemen von einer Akzeptanz ausgegangen werden kann.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dieckmann – Rechtsanwaltskanzlei und Insolvenzverwaltung

Frau Jessica Kunstmann

Neustadt 471

84028 Landshut

Deutschland

fon ..: +49 871 9657270

web ..: http://www.anwaltskanzlei-dieckmann.de

email : j.kunstmann@anwaltskanzlei-dieckmann.de

Die Kanzlei Dieckmann ist auf das Insolvenz-, Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht spezialisiert. Sie wurde 2016 von Matthias Dieckmann gegründet. Matthias Dieckmann ist Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Insolvenzverwalter, Sachwalter sowie zertifizierter Zwangsverwalter. Seit dem Jahr 2000 war er in mehr als 1000 Firmen- und Privatinsolvenzen als Gutachter und Insolvenzverwalter tätig. Darüber hinaus ist er seit Jahren Notgeschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens und Veranstalter des Ostbayerischen Insolvenzrechtstages.

Pressekontakt:

Keil Kommunikation

Frau Catrin Keil

Radlkoferstr. 2

81373 München

fon ..: 089 741185495

email : catrinkeil@keilkommunikation.com

