Neuzugang in der audimus-Familie: Daniel Krißgau erweitert das Team

Die audimus GmbH & Co KG, die renommierte Einkaufsgemeinschaft für Hörakustiker in Panzweiler, Rheinland-Pfalz, freut sich, einen neuen Meilenstein in ihrer Geschichte anzukündigen.

Ab April wird Daniel Krißgau das Team als zusätzlicher Ansprechpartner die Mitglieder bereichern. In dieser Funktion wird er Marc Konder, den Leiter des Partnermanagements & Marketings, tatkräftig unterstützen.

Umfangreiche Erfahrung und Expertise

Daniel Krißgau, ein anerkannter Hörakustikmeister und Betriebswirt (HwO), bringt eine umfangreiche Erfahrung und tiefgreifende Kenntnisse aus der Hörakustikbranche mit. Sein beeindruckender Werdegang umfasst führende Positionen, in denen er die Verantwortung für über 130 Mitarbeiter im Bereich des Qualitätsmanagements trug, insbesondere in Bezug auf den Aufbau und die Entwicklung von ISO-Zertifizierungen 13485/9001. Neben seiner Expertise in der Schulung und im Vertrieb von Lichtsignalanlagen und seinem Beitrag zum Online-Marketing in der Hörgeräteindustrie, bringt er auch fundierte Kenntnisse in den Bereichen Hörsysteme für den Lärmarbeitsplatz, Gehörschutz und In-Ear-Monitoring mit. Zuletzt hat er den Aufbau eines Schulungszentrums erfolgreich geleitet.

Ein neues Kapitel bei audimus

„Mit Daniel Krißgau gewinnen wir einen hoch fokussierten, zuverlässigen und kompetenten Kollegen, der unsere Mission teilt, die Betreuung unserer Mitgliedsbetriebe und Neugründer weiter zu verbessern. Er wird eine Schlüsselrolle in der Koordination des Austauschs zwischen unseren Mitgliedern spielen und bei der Organisation von Weiterbildungen und zahlreichen anderen geplanten Projekten eine wesentliche Rolle übernehmen“, so Armin Ganß, Geschäftsführer der audimus.

Engagement für Innovation und Qualität

Die audimus ist überzeugt, dass Daniel Krißgau mit seiner Expertise und Leidenschaft für die Hörakustik einen unschätzbaren Beitrag zur Weiterentwicklung der audimus Einkaufsgemeinschaft leisten wird. Sein Start am 2. April 2024 markiert einen aufregenden neuen Abschnitt in der Geschichte von audimus, in dem die Einkaufsgemeinschaft für Hörakustiker daran arbeiten wird, die Hörakustikbranche durch Qualität, Service und Innovation voranzubringen.

Für Nachfragen steht das audimus-Team natürlich gerne unter

info@audimus.eu oder +49 (0) 6545 537 44 85 zur Verfügung.

