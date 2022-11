INNOVATIONS DAY 2022 – richtungsweisende Zusammenkunft der audimus-Community

Exklusiv, innovativ, vernetzend, das sind die Attribute des INNOVATIONS DAYS, den die audimus bereits zum zweite Mal für seine Mitglieder ausgerichtet hat.

Der Veranstaltungsauftakt am 11. November 2022 wurde am Folgetag im Kongress Palais Kassel komplettiert. Die 200 audimus Mitglieder standen mit über 20 Ausstellern und Dozenten aus Hörakustik, Marketing und Training in direktem Austausch. Das inhaltsstarke Rahmenprogramm aus Vorträgen, Diskussionen, Workshops und einem Messeteil bot den Teilnehmenden die Gelegenheit, sich umfassend über alle Neuheiten in der Hörakustik-Branche zu informieren und aktiv auszutauschen.

Rahmenprogramm beleuchtet Zukunftsthemen

Themen und Herausforderungen, welche die Hörakustikbranche derzeit bewegen, spiegelte auch der Kongress mit seinem umfangreichen Begleitprogramm wider. Volle Auftragsbücher stehen im Gegensatz zu langen Lieferzeiten und pandemiebedingter Unsicherheit seitens der Kunden, weshalb Kongressbesucher gerade jetzt vom Informationsvorsprung durch den Austausch von Fachwissen profitieren. Das Teilen von neuesten Fortschritten und kreativen Lösungs- und Vorgehensansätzen beschleunigen somit die Entwicklung der Branche.

Networking- und Austauschplattform

Der INNOVATIONS DAY bot Besuchern die Möglichkeit, mit anderen Fachleuten und Unternehmen ins Gespräch zu kommen. Neben renommierten Herstellern der Branche konnten führende Experten und Anbieter von Dienstleistungen ihre Innovationen auf der Messe präsentieren und mit einem breiten Fachpublikum ins Gespräch kommen.

Die im Anschluss an die Ausstellungen und Vorträge stattgefundene Abendveranstaltung bot einen Rahmen für weiteres Netzwerken. Es wurden neue Kontakte geknüpft und in Gesprächen intensiviert, langjährige Beziehungen gepflegt und im persönlichen Austausch vertieft. Sowohl Aussteller als auch Besucher werden geknüpfte Kontakte somit zukünftig für sich nutzen können.

Resonanz

Bereits auf den im Jahr 2019 veranstalteten Kongress folgte positives Feedback. Die Resonanz des erweiterten diesjährigen Konzeptes zeigt ebenfalls, dass die Mitglieder der audimus den persönlichen Austausch im Rahmen eines stimmigen Konzeptes zu schätzen wissen. Sowohl Besucher als auch Dozenten und Aussteller zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf und Ergebnis der Veranstaltung. Ein Fazit, dem sich beispielsweise auch die getaweb GmbH, ausstellende Firma auf dem INNOVATIONS DAY, nahtlos anschließt: „Unser Workshop zum Thema Social-Media-Marketing wurde durchweg interessiert von den Teilnehmern begleitet. Dank der hohen Besucherqualität durften wir viele nette Menschen kennenlernen. Wir freuen uns deshalb schon auf den INNOVATIONS DAY 2024.“ Die audimus Einkaufsgemeinschaft betrachtet den INNOVATIONS DAY daher als vollen Erfolg und plant erneute Veranstaltungen in Abständen von zwei Jahren, wobei ein Anstieg der Besucherzahl erwartet wird.

„Die Anzahl der Besucher, sowie die Rückmeldungen der Gäste, Aussteller und Dozenten bestärken unseren Eindruck: Der INNOVATIONS DAY wird ein fester Bestandteil der audimus bleiben.“ So der Geschäftsführer der audimus Armin Ganß. „Ich bin überwältigt von der Resonanz und möchte mich an der Stelle nochmals bei allen Besuchern, Ausstellern und Dozenten, vor allem aber auch beim Organisations-Team bedanken.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

audimus GmbH & Co. KG

Herr Armin Ganß

Martinstraße 11

97070 Würzburg

Deutschland

fon ..: +49 151 21256167

web ..: https://audimus.eu

email : armin.gansz@audimus.eu

Für Nachfragen steht das audimus-Team natürlich gerne unter info@audimus.eu oder +49 (0) 6545 537 44 85 zur Verfügung.

Pressekontakt:

getaweb GmbH

Herr Andreas Kraft

Sittenbach Str. 17e

85235 Odelzhausen

fon ..: +49 (8134) 547 99 35

web ..: https://www.getaweb.de

email : info@getaweb.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Entfalten statt Spalten!