audimus bei den Special Olympics: Vereinigung von Sport und Hörakustik

audimus Einkaufsgemeinschaft für Hörakustiker bei den Special Olympics: Mehr als 240 Athleten erleben dank maßgeschneiderter Hörgeräte und nachhaltiger Betreuung eine neue Welt des Hörens.

Würzburg, Deutschland – Die Special Olympics, die jährlich Menschen weltweit zusammenbringen und die vereinigende Kraft von Sport und Gemeinschaft feiern, wurden dieses Jahr durch die beeindruckende Präsenz von audimus, der Einkaufsgemeinschaft für Hörakustiker, besonders hervorgehoben.

Zwei Mitglieder dieser engagierten Gemeinschaft, Dominic Batram und Thorsten Gerland, brachten ihre Expertise als Hörakustiker in die Healthy Athletics am Starkey-Stand der Special Olympics ein.

Gemeinsam mit einem internationalen Team von Hörakustikern und dem engagierten Starkey-Team gestalteten Batram und Gerland eine bemerkenswerte Initiative, die das Leben von über 240 Athleten nachhaltig verbessert hat. In einer wegweisenden Partnerschaft mit Starkey statteten audimus und ihre Mitglieder diese Athleten mit modernsten Starkey Evolv 2400 Hörgeräten aus – ohne Kosten für die Athleten.

Darüber hinaus stellten Batram und Gerland sicher, dass jedes Hörgerät individuell angepasst wurde. Dank der Zusammenarbeit mit Dreve konnte eine Vielzahl von maßgeschneiderten und Standard-Otoplastiken angeboten werden, um eine optimale Passform und besten Tragekomfort für jedes Hörgerät zu gewährleisten.

Die audimus Einkaufsgemeinschaft für Hörakustiker setzt jedoch nicht nur auf die Bereitstellung von Hörgeräten, sondern auch auf langfristige Betreuung und Unterstützung. Durch die Partnerschaft mit den Starkey Care Partnern in den Heimatländern der Athleten wird eine nachhaltige Hörversorgung sichergestellt.

Das Engagement bei den Special Olympics ermöglichte Batram und Gerland, berührende Momente zu erleben, in denen Menschen dank neuer Hörfähigkeiten ihre Umwelt neu erkunden konnten. Diese Erfahrungen haben einmal mehr verdeutlicht, wie transformierend eine passende Hörversorgung sein kann.

Durch ihre Arbeit bei den Special Olympics verkörpern Batram und Gerland die Werte der audimus Einkaufsgemeinschaft für Hörakustiker und deren Engagement für Qualität, Service und umfassende Hörversorgung.

Unsere Einkaufsgemeinschaft für Hörakustiker, audimus, hat sich zum Ziel gesetzt unseren Mitgliedern den besten Service und den größtmöglichen Mehrwert zu bieten.

