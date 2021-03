Umfassende Leistungen der modernen Zahnmedizin bieten Zahnarzt Dr. Kiermeier und sein Team in Landshut

Von der Amalgamsanierung über die Zahnreinigung bis hin zum hochwertigen Zahnersatz bietet die Zahnarztpraxis Dr. Kiermeier in Landshut ein umfassendes Leistungsspektrum der modernen Zahnmedizin.

Vielseitige Leistungen rund um die moderne Zahnmedizin erwarten Patienten in der Zahnarztpraxis Dr. Kiermeier in Landshut. Zahnarzt Dr. Thomas Kiermeier und sein Team führen hochwertige Zahnbehandlungen durch. Die Schwerunkte der Praxis liegen auf der Amalgamsanierung, der Entfernung von Amalgamfüllungen unter maximalem Schutz, der Lachgassedierung, der metallfreien, vollkeramischer Zahnersatz, also Inlays, Kronen, Brücken und Veneers sowie optimal sitzenden Implantate.

Selbstverständlich führt Dr. Kiermeier auch Kontroll- und Vorsorgeuntersuchungen durch und bietet SOLO Prophylaxe, eine besonders wirkungsvolle Zahnreinigung, sowie professionelles Bleaching an. Letzteres kann durch unterschiedliche Bleichmethoden erfolgen. Diese werden auf die individuellen Bedürfnisse und die vorher durchgeführte sachgerechte Diagnostik abgestimmt.

Langjährige Erfahrung besitzen Dr. Kiermeier und sein Team mit der körperverträglichen, ästhetischen Vollkeramik. Sie fertigen den individuellen, metallfreien Zahnersatz direkt in ihrem Praxislabor in Landshut. Auf den vollkeramischen Zahnersatz gewährleistet die Zahnarztpraxis bei regelmäßigen Kontrolluntersuchungen eine fünfjährige Garantie.

Alle Behandlungen werden in der freundlichen Atmosphäre der Landshuter Praxis durchgeführt Zahnarzt Dr. Thomas Kiermeier und sein Team wissen um die Hürde, die ein Zahnarztbesuch für viele Menschen bedeutet. Dennoch soll sich jeder Patient wohl fühlen. An oberster Stelle stehen die Zahngesundheit und das Wohlbefinden eines jeden Patienten.

