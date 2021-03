Lea – das neue Werk des Harry Harrison.

Das neue Werk bevor das Album kommt

Die Liebe ist schon manchmal eine verflixte Sache. Auch wenn sie noch so schön ist, gibt es doch oft auch Probleme. Solche hat in seinem neuen Lied auch der Sänger Harry Harrison mit seiner Lea. Trennt sich das Paar, oder bleiben sie zusammen?

Das kann der Hörer nur erfahren, wenn er sich diese musikalische Geschichte anhört.

„Lea“ ist eine weitere Vorveröffentlichung aus seinem für Mai 2021 geplanten Album

„Es geht um Alles“.

Darauf sind einige bereits veröffentlichte Schlager zu finden und natürlich auch ganz neue Lieder.

Harry Harrison stammt aus einer alten Schaustellerfamilie, die 5 Generationen zurück reicht. Wobei er selbst nicht mehr in dieser Zunft arbeitet. Bei seinen Live-Auftritten singt er nicht nur sein Schlager-Repertoire, sondern zeigt mit rockigen Songs, dass auch ein Rock’n‘ Roller in ihm steckt. Mit diesen unterschiedlichen Liedern macht er seine Shows zu einem bunten Vergnügen.

Musik: Roland Häring; Text: Tim Wassmer

Verlag: Streetlife Studios e.K. /Coco Melody

Aufnahme/Mischung: Roland Häring

ISRC-Nummer: DEZ522000053

Label: HITMIX Music; Labelcode: LC 20178

VÖ-Datum: 29. März 2021

Mehr Infos zum Künstler gibt es im Internet unter www.harry-harrison.de und bei ihm auf seinen sozialen Netzwerken wie Facebook

Info- und Bildquelle: DTVmusic Promotion/Enrico Heller

