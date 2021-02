Über uns die Sterne – das neue Werk von Stefan Laier

Das ist eine Vorveröffentlichung mit Blick auf sein neues Album

Der neue Titel von Stefan Laier „Über uns die Sterne“ beschreibt, Inselträume, ein azurblaues Farbenmeer, romantische Liebesabenteuer und sonnenhungrige Melodien nach allen Regeln der Schlagerkunst im gute Laune-Sound.

Das musikalische Rendezvous umschreibt die Sehnsucht nach Urlaubsromantik und lädt im Vorfrühling zum unbeschwerten Träumen auf dem Meer ein. So widerspiegelt sich auch das Video auf einem Segelschiff an der schönen Adria Küste. Ein grenzenloses Hörvergnügen für alle Schlagerfreunde, um dem Alltagsstress zu entfliehen.

Stefan Laier feiert in diesem Jahr sein 35-jähriges Bühnenjubiläum.

Mit weit über 60 Auftritten pro Jahr in Deutschland, Schweiz, Österreich und Kroatien etabliert er sich in der Schlagerszene.

Titel wie „Wenn du gehst“, „Saint Tropez“ oder auch „2 Tage in Paris“ platzierten sich gleich in mehreren Charts über Wochen auf Platz 1.

Stefan wurde sozusagen, von seinem Vater (auch leidenschaftlicher Musiker), die Musik in die Wiege gelegt. Er hat definitiv das Schlager-Gen und seiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Regelmäßig begeistert er sein Publikum mit neuen Titeln. Das geplante Album bringt weitere wunderschöne Facetten, mit seiner ganzen Bandbreite der hohen Schlagerkunst und für alle Schlagerfans heraus.

ISRC: MPN001776074

ISCW: T-804.151.490-4

EAN: 9705435355312

Label: SLBL-Records; Labelcode: LC 96428

VÖ-Datum: 18. Februar 2021

Text: Walter Kutt; Musik: Gerd Lorenz

Mehr Infos zu Stefan Laier finden Sie im Internet bei ihm auf den sozialen Medien wie Facebook und Instagram

Das Lied ist auch bei Youtube verfügbar

Info- und Bildquelle: SLBL-records

