Harry’s Stelzlager wird zu myHarry

Der Fachhändler für Stelzlager erweitert sein Angebot und vollzieht in diesem Zuge ein Rebranding.

Aus Harry’s Stelzlager wird myHarry – Dein Onlineshop für Terrassenböden, Stelzlager und Zubehör aller Art.

Das Unternehmen hat sich im Jahre 2020 zu einem der führenden Stelzlager-Anbieter entwickelt und einen neuen Standard in puncto Preis-Leistung gesetzt, weshalb die Nachfrage nach Terrassenböden und professionellem Zubehör enorm gestiegen ist.

Zum Angebot von myHarry zählen jetzt neben einer großen Auswahl an Terrassenlagern auch hochwertige Dielen aus Echtholz (Thermokiefer und Lärche), WPC-Dielen, Terrassenplatten in vielen verschiedenen Ausführungen, LED-Terrassenbeleuchtung und professionelle Pflegemittel zur Pflege von Terrassen aller Art.

Für alle Produkte ist der Kauf auf Rechnung möglich und es gilt eine 33 Tage Geld-zurück-Garantie, ohne nervige Rückfragen.

Das macht myHarry zum Favoriten für Hausbesitzer mit Terrassenwunsch.

Die Mission von myHarry ist es, den Kauf einer Terrasse online so einfach wie möglich zu machen – dabei sind vor allem die vielen tausend Kundenbewertungen und inspirierenden Bilder von Kundenprojekten ein großer Pluspunkt.

Im Gegensatz zu alt eingestaubten Shops bringt myHarry frischen Wind in die Branche. Der Online-Fachhandel verzichtet auf unverschämten Aufschlag durch Zwischenhändler und gibt den Preisvorteil direkt an seine Kunden weiter. Das macht myHarry zum Favoriten für Heimwerker in Deutschland und Österreich.

