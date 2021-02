Der Frühling ist der perfekte Zeitpunkt für eine neue Terrasse

Der Frühling steht vor der Tür – Der perfekte Zeitpunkt, um dir mit myHarry kostengünstig den Traum einer neuen Terrasse zu erfüllen

Langsam werden die Tage wieder länger und der Frühling erscheint schon fast in greifbarer Nähe. Die Vorfreude auf wertvolle Zeit im eigenen Garten steigt und damit bei vielen auch der Wunsch nach einer neuen Terrasse.

Im Jahr 2021 wissen wir einen eigenen Garten mehr denn je zu schätzen – Also warum nicht die eigene Wohlfühl-Oase mit einer neuen Terrasse aufwerten? Dafür ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um die Terrasse das ganze Jahr über genießen zu können.

Pünktlich zum Frühling die neue Terrasse planen.

Eine schöne Terrasse erweitert den Wohnraum nach außen und wird vor allem im Sommer zum Mittelpunkt des Hauses. Aber auch in den dunkleren Monaten kann eine schön ausgeleuchtete Terrasse den Wohnraum optisch vergrößern und für mehr Gemütlichkeit im Haus sorgen. Also warum erst bis zum Sommer mit dem Bau der neuen Terrasse warten?

Damit das Vorhaben gelingt und die ganze Familie möglichst lange Freude an der Terrasse hat, ist hochwertiges Material unumgänglich. Schon bei der Verlegung kann professionelles Material für die Unterkonstruktion den Bau erleichtern. So sind beispielsweise höhenverstellbare Stelzlager besonders praktisch für Heimwerker, weil sie kinderleicht ohne Spezialwerkzeug angepasst werden können. WPC-Dielen sind besonders beliebt, da Kinder unbeschwert barfuß auf der Terrasse spielen können. Und die Langlebigkeit der Terrasse steht und fällt mit der Auswahl aller Bestandteile.

myHarry ist der zuverlässige Partner für echte Heimwerker beim Bau einer neuen Terrasse – und das ohne großen Aufwand oder hohen Kosten

Neben ihren in ganz Europa beliebten Stelzlagern zählen auch WPC-Dielen, Echtholzdielen, Terrassenplatten in vielen Ausführungen und passendes Zubehör zum Angebot von myHarry.

Der Online-Fachhandel hat sich 2020 zu einem der führenden Stelzlager-Anbieter entwickelt. Seitdem steigt die Nachfrage nach Terrassenböden und Co. enorm. Im Gegensatz zu alt-eingestaubten Anbietern bringt myHarry frischen Wind in die Terrassen-Branche. Der Onlineshop verzichtet auf unverschämten Aufschlag durch Zwischenhändler und gibt den Preisvorteil direkt an die Kunden weiter.

Die Mission von myHarry ist es, den Kauf einer Terrasse online so einfach wie möglich zu machen. Das bestätigen die vielen tausend Bewertungen und Fotos von erfolgreichen Kundenprojekten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DMC GmbH

Herr Christian Englputzeder

Maria Aicher Straße 4

4911 Tumeltsham

Österreich

fon ..: 06603633991

web ..: https://www.my-harry.de

email : info@my-harry.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

DMC GmbH

Herr Marcel Lechner

Maria Aicher Straße 4

4911 Tumeltsham

fon ..: 06603633991

web ..: https://www.my-harry.de

email : info@my-harry.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vester Immobilien Düsseldorf – Immobilienmakler in Düsseldorf für den Verkauf von Wohnimmobilien