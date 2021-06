Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak: „Machen Sie Ihre Kunden zu Ihren Fans!“

Kundenbetreuung ist nicht nur ein Brief zu Weihnachten. Oder ein Anruf bei den Kunden zum Geburtstag. Begeistern Sie Ihre Kunden. Wie? Genau das zeigt Ihnen Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak.

Das Wort „Kundenbetreuung“ zaubert mir oft ein Lächeln ins Gesicht. Oder immer eine

Träne aus meinen großen braunen Augen.

Warum?

Ich kann es schon gar nicht mehr hören, wenn über dieses Thema gesprochen oder

geschrieben wird. Denn was kommt zu 90 Prozent:

„Das mach ich ja schon“, „hier weiß ich schon alles“, „das habe ich im Griff“, „da bin

ich sehr gut“, und … und … und …

Wie sieht aber die Realität aus? Ganz, ganz, ganz, ganz ehrlich? Wie in einer üblichen

Beziehung: Am Anfang wird ein Feuerwerk aufgefahren, „die nette Blonde“ oder „den

braunhaarigen Supermann“ für sich zu gewinnen: Ein Lächeln im Gesicht, eine Einladung

folgt der anderen, Geschenke können gar nicht so ausgefallen und teuer sein, die Sterne

werden vom Himmel geholt.

Und wenn sie oder er im sicheren Hafen der Ehe sind: Dann steht das schöne Schiff

gestrandet ganz einsam und auf sich alleine gestellt im Sand. Und fault vor sich hin!

Verdammt noch mal! (Sorry für diesen emotionalen Ausrutscher) Sie haben so lange

darum gekämpft, dass Ihre liebe Adresse vom Interessenten zum Kunden wird. Der

Wunsch hat sich erfüllt und nun?

Wie Ihnen vielleicht aufgefallen ist, hat das Substantiv „Kundenbetreuung“ noch einen

kleinen Begleiter dabei – das „professionelle“! Heißt „professionell“, dass ich meinem

Kunden, der mir mein Sakko bezahlt, meine Miete bringt, mir meinen Urlaub finanziert, mir

mein Leben lebenswert macht , … einmal im Jahr, meistens zu Weihnachten, eine Standard-E-Mail schreibe? Ihn sonst anrufe, wenn meine Zahlen zum Monatsende oder Quartal nicht stimmen? Oder nur Kontakt habe, wenn etwas schief läuft? Und dann wundern, warum die Adresse aus meiner Kundendatei raus ist! Harte Worte, ich weiß.

„Machen Sie Ihre Kunden zu Ihren Fans!“ …

… ist kein Spruch, es ist (m)eine Geschäftsphilosophie! Und darum bin ich erfolgreich, darum habe ich keine Angst um meine Zukunft, darum werde ich immer zu 99 Prozent ausgelastet sein.

Und Sie werden es auch, wenn Sie all diese Dinge beherzigen – und auch anwenden. A n w e n d e n ! Denn: „Nur vom Reden wird der Reis nicht gekocht!“. Was ist hier Ihr Vorteil, Ihr Nutzen, wenn Sie hier professionell agieren?

– Regelmäßige Umsätze

– Upselling

– Mehr Verkäufe

– Empfehlungen

– Geringere Reklamationen

– Weniger Aktivität in die Neukundengewinnung

– Netteres und stressfreieres Arbeiten

– Geringere und einfachere Preisverhandlungen

– Mehr Freizeit und mehr Urlaub

– Glückliches Leben und … und … und …

Folgende Anlässe bieten sich sowas von an:

Dankeschön vor und nach dem Kauf, Umfrage, Geburtstag, Weihnachten, Ostern, Oktoberfest, Hochzeit, Geburt, Social-Media, Entschuldigung, und … und … und …

WICHTIG: Bevor Sie Ihre professionelle Kundenbetreuung nicht 100-prozentig im Griff haben, sollten Sie auch die Gewinnung von neuen Kunden nicht in Angriff nehmen. Höre auch oft die Aussage „keine Zeit dafür“, ja dann!

Kennen Sie die Geschichte von dem Baumfäller, der sägt und sägt und sägt. Kommt ein Passant vorbei und sagt: „Das Sägeblatt ist ja total stumpf. Warum wechseln Sie es nicht gegen ein neues? Das liegt daneben …“. Die Antwort: „Habe dafür keine Zeit!“ und sägt weiter. Natürlich mit dem stumpfen Blatt …

Und das Beste: Die professionelle Betreuung Ihrer Kunden können Sie einfach und bequem auch per E-Mail realisieren. Dann gibt es auch keine Ausreden mehr!

Zu guter Letzt zu den Texten: Für Sie liegen hier diverse E-Mail-Texte bei. Klicken Sie hier. Und zwar konservative, etwas sehr flippige und darüber hinaus auch noch der ein oder andere abgefahrene. Für jeden was dabei! Und es sind Anregungen für Ihre Branche.

Diese Vorlagen können Sie einfach auf Ihr Geschäft umschreiben. Für eine Textvorlage nehmen gute Texter zwischen 350 und 450 Euro. Für eine (in Worte: eine!). Sie habe ein paar mehr! 77 x 350 Euro = ???

Sie wünschen sich noch mehr „Feuer für Ihren Vertrieb“? Dann nichts wie ran an die Tastatur und hier klicken. Vereinbaren auch Sie ein Strategiegespräch mit Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak.

