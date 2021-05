Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak, bietet Affiliates neues Partnerprogramm an!

In den letzten Monaten wie Phoenix aus der Asche in den „Coachinghimmel“ aufgestiegen: Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak, bietet nun auch für Affiliates ein einzigartiges Partnerpogramm an.

Noch vor einigen Monaten komplett unsichtbar, rockt der tätowierte Bayer nun auch auf die Bühne der Affiliates.

Sein Buch „Feuer für Ihren Vertrieb“ wurde über 40.000 Mal downgeloaded. Seine weiteren Bücher, die mit viel Humor geschrieben sind, fanden auch reißenden Absatz. Und nun bietet Uwe Rieder, der als der bayerische Vertriebsfreak sich einen Namen gemacht hat, auch seine hochpreisige Akademie an.

Sie sind Affiliate? Dann nichts wie ran an die Tastatur und hier klicken. Denn dann profitieren auch Sie von der außergewöhnlichen Vertriebsfreaks-Akademie mit überragenden Provisionen!

Ihr einzigartiger Nutzen:

– Unglaublich hohe Provision beim Erstkauf des Hochpreis-Produktes ab 490,00 bis zu 999,80 Euro. – Außerordentliche Kaufraten aufgrund einem hochoptimierten Verkaufsfunnel mit dem Ziel: Verkauf der exklusiven Vertriebsfreaks-Akademie.

– Lebenslange Provisionen auf Ihre Zusatzverkäufe sowie Zweistufen-Provisionen auf die Verkäufe Ihrer Affiliates.

– Aktueller Warenkorbwert von 75 Euro pro Kunde.

– Exklusiv: Einzigartiger Support durch Ihren persönlichen Affiliate-Manager.

– Professionelle Vertriebsunterstützung mit optimierten Werbemittel: Conversionstarke Banner, verkaufsstarke Mustervorlagen für Ihre E-Mail-Kampagnen und vieles mehr für Ihren feurigen Vertrieb.

Welche Produkte von dem bayerischen Vertriebsfreak Uwe Rieder können Sie bewerben?

– Die Vertriebsfreaks-Akademie

– Die feurigen 77 Vertriebstipps

– In 7 Schritten zu Ihrer feurigen Positionierung

– Über 77 fix und fertige E-Mail-Texte für mehr Kunden

– Die 177 ultimativen Betreffzeilen für mehr Kunden

– Die 7 psychologischen Vertriebsprinzipien

– Die 3 häufigsten Fehler, die Sie mit Ihren bestehenden Kunden machen

– Weitere folgen

Mehr Provisionen gehen nicht! Nutzen auch Sie die Gelegenheit für ein persönliches Gespräch. Klicken Sie hier und nehmen Sie am Erfolg von Uwe Rieder, dem bayerischen Vertriebsfreak auch teil.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Der bayerische Vertriebsfreak GmbH

Herr Uwe Rieder

Schleißheimer Straße 12

85221 Dachau

Deutschland

fon ..: 081312777677-77

web ..: http://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de

email : team@der-bayerische-vertriebsfreak.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Uwe Rieder ist »Ihr« bayerischer Vertriebsfreak. Vertrieb war schon immer seine Leidenschaft. Mit seinem »Vertriebsfreaks-System« hat Uwe Rieder Unternehmen nachweislich z. B. von 10 auf 30 Millionen Euro oder sogar von 10 auf 60 Millionen Umsatz katapultiert. Seine Schritt für-Schritt-Anleitungen sind praxiserprobt und auf Ihr Business adaptier- und kopierbar – branchenunabhängig.

Nun unterstützt der Bayer vorwiegend Einzelunternehmer/innen, Solopreneure, Selbstständige und Unternehmer bis zu 10 Mitarbeiter.

Infos unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de



