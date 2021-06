Globale Partnerschaft zwischen Schneider Digital und DAT/EM Systems International

Der 3D Hardware-Spezialist Schneider Digital e.K. aus Miesbach (DE) und der Software-Hersteller DAT/EM Systems International (USA) haben eine globale Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet.

Anchorage/Miesbach im Juni 2021 – Der 3D Hardware-Spezialist Schneider Digital e.K. aus Miesbach (DE), Oberbayern und der Software-Hersteller DAT/EM Systems International aus Anchorage (USA) haben eine globale Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet, die den Vertrieb der neuesten stereoskopischen 3D-Darstellungsstechnologie von Schneider Digital an alle DAT/EM Kunden weltweit ermöglicht. Im Rahmen dieser Kooperation können DAT/EM Partner ab sofort 3D PluraView Stereomonitore und Schneider Digital Workstations als vollständige photogrammetrische Arbeitsplatzlösungen direkt an ihre Kunden vertreiben.

„Die Kombination der hochmodernen 3D PluraView Displays mit der Summit Evolution Software bietet Photogrammetrie-Anwendern weltweit die klarste Visualisierung von Stereobildern“, sagt Jeffrey Yates, General Manager von DAT/EM Systems International. „Die höhere Darstellungsqualität ermöglicht produktivere Datenerfassung mit größerer Genauigkeit.“

Die passiven, stereoskopischen 3D PluraView Systeme mit zwei Monitoren sind zu 100% mit allen DAT/EM-Produkten kompatibel, einschließlich des digitalen Stereoplotters ,Summit Evolution Professional‘. Die Kombination von DAT/EM Software mit den photogrammetrischen Hardwareprodukten von Schneider Digital, ergibt eine präzise, produktive und benutzerfreundliche Umgebung für die stereoskopische Datenerfassung. All dies mit beispielloser Stereo-Bildqualität und schnellsten Reaktionszeiten, um auch mit Bildern im Terabyte-Format arbeiten zu können.

„Wir arbeiten seit vielen Jahren sehr eng mit DAT/EM International und DAT/EM Europe zusammen und haben dabei eine enge Beziehung aufgebaut, die unserem gemeinsamen Kundenstamm im Bereich der GEO-IT Anwendungen zugutekommt“, sagte Josef Schneider, Geschäftsführer und Gründer von Schneider Digital. „Zusammen mit DAT/EM auf der Softwareseite war und ist es unser Ziel, immer die beste Funktionalität und Qualität für die von uns hergestellten Photogrammetrie-Workstations und 3D PluraView Monitore zu liefern.“ Für den Anwender bedeutet dies eine komplett homogene und durchgängige 3D-Stereo Arbeitsplatz-Lösung mit perfekt aufeinander abgestimmten Hardware- und Softwarekomponenten.

Informationen zu DAT / EM Systems International:

DAT/EM Systems International mit Sitz in Anchorage, Alaska, USA, entwickelt seit 1987 Photogrammetrie-Software. DAT/EM ist auf die 3D-stereoskopische Darstellung und damit verbundene 3D Datenerfassung spezialisiert. Zu den Produkten gehören die digitale Stereoplotter-Umgebung ,Summit Evolution‘ und eigene Datenerfassungs-Schnittstellen, mit denen Summit Evolution Nutzer direkt in MicroStation®, AutoCAD®, ArcGIS® oder Global Mapper® digitalisieren können. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von DAT/EM oder per E-Mail unter [E-Mail].

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Digital Josef J. Schneider e.K.

Herr Josef Schneider

Maxlrainer Straße 10

83714 Miesbach

Deutschland

fon ..: +49 (8025) 9930-0

web ..: https://www.schneider-digital.com/

email : sd-pr@lead-industrie-marketing.de

Schneider Digital – Das Unternehmen:

Schneider Digital ist ein weltweit tätiger Full-Service Lösungsanbieter für professionelle 3D-Stereo-, 4K/8K- und VR/AR-Hardware. Auf Basis seiner 25-jährigen Branchen- und Produkterfahrung sowie seiner hervorragenden Beziehungen zu führenden Herstellern bietet Schneider Digital innovative, ausgereifte Profi-Hardware-Produkte und maßgeschneiderte Komplettlösungen für den professionellen Einsatz an. Qualifizierte Beratung und engagierter After-Sales-Service sind der eigene Anspruch an das Unternehmen.

Das Schneider Digital Produktportfolio umfasst die richtige, professionelle Hardware-Lösung für die jeweilige Anforderung in diesen Bereichen: High Resolution 4K/8K-bis hin zu Multi-Display-Walls. Schneider Digital ist Hersteller der eigenen Powerwall-Lösung smartVR-Wall sowie des passiven Stereomonitors 3D PluraView. Performance-Workstations und Profi-Grafikkarten von AMD und NVIDIA sowie innovative Hardware-Peripherie (Tracking, Eingabegeräte u.v.a.) runden das Angebot ab. Viele Artikel sind lagernd. Das garantiert eine schnelle Lieferfähigkeit und Projektrealisierung.

Schneider Digital ist autorisierter Service-Distributor von AMD FirePRO/Radeon Pro, PNY/NVIDIA Quadro, 3Dconnexion, Stealth int., Planar und EIZO. Produkte von Schneider Digital finden ihren Einsatz vor allem in grafikintensiven Computeranwendungen wie CAD/CAM/CAE, FEM, CFD, Simulation, GIS, Architektur, Medizin und Forschung, Film, TV, Animation und Digital Imaging.

Weitere Informationen unter www.schneider-digital.com und www.3d-pluraview.com.

Pressekontakt:

LEAD Industrie-Marketing GmbH

Herr André Geßner

Hauptstr. 46

83684 Tegernsee

fon ..: +49 (8022) 91 53 188

email : info@lead-industrie-marketing.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak: „Machen Sie Ihre Kunden zu Ihren Fans!“ Joe Nimble entwickelt App für Profi-Fußanalysen für zuhause