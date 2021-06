Ein Traum geht in Erfüllung: Die bayerischen Vertriebstage von Uwe Rieder, dem bayerischen Vertriebsfreak

Von einem Tag auf den anderen ohne Kunde und ohne Umsätze. Hier erzählt Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak seine Geschichte. Und wie er es geschafft hat, wieder ganz nach oben zu kommen.

Im Jahr 2016 und 2017 war ich beruflich „ganz, ganz unten“. Mein einziger Großkunde hat mich von heute auf morgen auf die Straße gesetzt und meine 4 Mitarbeiterinnen übernommen. Ich nun ohne Kunde, ohne Umsatz, ohne Perspektive! Im Juli 2016 war ich dann als Besucher auf dem OMKO, dem Online-Marketing-Kongress in Ingolstadt. All die Speaker haben mich brutal beeindruckt. Mit welcher Souveränität und Feuer sie dem aufmerksamen Publikum ihre Expertise präsentiert haben. Auch ich klebte ihnen förmlich an den Lippen.

And diesem Tag traf ich eine Ent-Scheidung:

„Lieber Uwe, genau so ein Event stellst du auch auf die Füße!“

Ganz nach „Lebe deinen Traum“ kommt es nun vom 2. bis 8. August 2021: „Die bayerischen Vertriebstage“ 7 Tage „Feuer für Ihren Vertrieb“ mit den besten Top-Speakern und Experten ihres Faches. Und auch Sie sind gratis dabei. Melden Sie sich hier mit diesem Link an.

Klicken Sie hier: https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de/earlybird-ticket-sichern

Und Sie werden in den nächsten Tagen über den Ablauf und das Tagesprogramm auf dem Laufenden gehalten. Eins ist mir wichtig: Auch Sie hast einen großen Anteil, dass mein Traum in Erfüllung geht. Danke dafür!

Deshalb bin ich so stolz, wenn auch Sie an diesem feurigen Event teilnehmen. Über 30 Top-Speaker machen so richtig „Feuer für Ihren Vertrieb“.

o Mit Sog statt mit Druck ohne Kaltakquise

o Die Verschmelzung von Off- und Online-Vertrieb

o Der Mensch steht nach wie vor im Vordergrund

o Mehr geballtes Wissen innerhalb 7 Tage geht nicht

Viele liebe Grüße und Träume werden wahr!

„Ihr“ stolzer Uwe Rieder, der noch einige mehr Träume hat 🙂

PS: Das Schöne daran ist, dass der Veranstalter von dem OMKO, Joschi Haunsperger, unserem Team mit Rat und Tat hier zur Seite steht. So klein ist die Welt!

PPS: Halten auch Sie an Ihren Träumen fest! Und wenn Sie noch mehr über Uwe Rieder wissen möchten, dann empfehle ich Ihnen meinen Bestseller „Feuer für Ihren Vertrieb“ unter https://buch.der-bayerische-vertriebsfreak.de/feuer-fur-ihren-vertrieb

