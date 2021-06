Umweltfreundlich unterwegs auf der Insel Rügen

Rügen. 19.06.2021. Mit seinen jüngst veröffentlichten Beiträgen zu Thema E-Mobilität bzw. Busfahren auf Rügen tritt Ostseeappartements Rügen (OAR) zum wiederholten Mal den Beweis an, dass man für seine Gäste weit über den eigenen Tellerrand der reinen Ferienvermietung hinaus schaut.

Wie Yvonne Heyden, Geschäftsführerin bei OAR, dazu informiert, möchte man damit gezielt das gestiegene Interesse der Urlaubsgäste an Themen des sanften Tourismus bedienen. _“Wir verspüren ganz deutlich eine größere Offenheit der Gäste für persönliches Entschleunigen, für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. In gewissem Maße hat ganz sicher auch Corona dazu beigetragen, dass wir unsere Natur und bewusstes Genießen nun wieder mehr wertschätzen.“_

Dass sich in den letzten Jahren zum Thema E-Mobilität auf der Insel Rügen einiges getan hat, erfährt der interessierte Leser des RügenInsider-Blogs von OAR in einem speziell diesem Thema gewidmeten Beitrag. Gelistet werden neben allen öffentlichen Ladestationen auch die Urlaubsobjekte aus dem Portfolio des Urlaubsvermittlers, in denen den Gästen eigene Elektro-Zapfsäulen zur Verfügung stehen. Nachzulesen unter https://www.ostseeappartements-ruegen.de/blog/allgemein/elektromobilitaet-im-urlaub-auf-ruegen.php.

Gleich zwei Busse sind im Linienverkehr auf der Insel Rügen mit großformatiger Werbung von Ostseeappartements Rügen unterwegs. Doch nicht etwa allein das macht den zweiten Beitrag von OAR lesenswert, sondern vielmehr die Tatsache, dass der Leser sehr komprimiert über die äußerst attraktiven touristischen Sparangebote informiert wird, die die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) allein oder mit entsprechenden Partnern aufgelegt hat. Dabei ergänzt seit Neuestem das sog. „Tagesticket+“ als Kombination von Bus und „Rasendem Roland“ die bereits länger bekannten Angebote rund ums Bernsteinticket, Hiddenseeticket und Königsstuhlticket. Nachzulesen unter https://www.ostseeappartements-ruegen.de/blog/allgemein/auf-ruegen-mit-dem-bus-unterwegs.php.

Die Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG (OAR) mit Agenturen im Ostseebad Sellin und im Ostseebad Binz vermittelt Ferienhäuser, Appartements und Ferienwohnungen auf der Insel Rügen. Bei einem Portfolio von über 350 Unterkünften finden OAR deshalb garantiert für jeden Urlaubstyp das passende Angebot.

Als Gast bei OAR buchen Sie keinen Urlaub von der Stange: die überwiegend in Privatbesitz befindlichen Objekte zeichnen sich durch ihre exklusive Lage und eine hochwertige, individuelle Einrichtung und Ausstattung aus. Profitieren Sie auch von den umfangreichen Erfahrung seit 2001 und überlassen Sie Ihre Urlaubsplanung nicht dem Zufall. Alle OAR-Unterkünfte können in Bildern und Videos ausführlich online besichtigt und selbstverständlich auch direkt online, per Mail oder am Telefon gebucht werden.

Herzlich Willkommen zu Ihrem individuellen Traumurlaub auf der Insel Rügen.

