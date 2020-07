Komfortablen Urlaub genießen in der „Parkresidenz Concordia“ im Ostseebad Sellin auf Rügen

Im Zentrum von Sellin, nahe Strand und Seebrücke, befindet sich die „Parkresidenz Concordia“, die mit ihren komfortablen Ferienwohnungen der ideale Ort für einen erholsamen Urlaub auf Rügen ist.

In der Selliner Ortsmitte gelegen, auf einem großen Hanggrundstück am Waldrand, befindet sich die „Parkresidenz Concordia„. Die Seebrücke und der kilometerlange Strand sind nur 800 Meter von der Ferienanlage entfernt, die Flaniermeile „Wilhelmstraße“ nur wenige Minuten. Allein die Lage bietet beste Voraussetzungen für einen abwechslungsreichen und erholsamen Urlaub auf der Ostseeinsel Rügen. Die komfortablen 22 Ferienwohnungen der „Parkresidenz Concordia“, die sich versetzt in zwei hintereinander gebauten Häusern befinden, runden die Erholung perfekt ab. Die 2- bis 3-Zimmer-Appartements sind hell und geschmackvoll eingerichtet und bieten – je nach Wohnungstyp – Platz für bis zu sechs Personen. Die komfortablen Ferienwohnungen verfügen jeweils über eine komplett ausgestattete Küchenzeile mit Herd, Kühlschrank und Spülmaschine, einen kostenlosen Internetanschluss, Kabel-TV sowie eine Terrasse oder einen Balkon. Für jede der Wohnungen steht ein eigener Parkplatz direkt auf dem Grundstück zur Verfügung. In beiden Häusern, die im Bäderstil errichtet wurden, befinden sich Münz-Wasch- und Trockenautomaten. Für die kleinen Gäste gibt es einen Spielplatz mit Rutsche, Schaukelpferd und Sandkasten. So sind in der Ferienanlage kleine und große Urlaubssuchende bestens aufgehoben. Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Cafés und Restaurants befinden sich fußläufig in der Nähe, der Strand für ausgiebige Spaziergänge oder für ein Sonnenbad befindet sich beinahe vor der Tür: in der „Parkresidenz Concordia“ im Ostseebad Sellin lassen sich Stress und Alltag vergessen.

Die Ferienanlage „Parkresidenz Concordia“ in Sellin auf Rügen finden sich 22 komplett eingerichteten Komfort-Ferienwohnungen. In der Ortsmitte und strandnah gelegen, bietet die Ferienanlage alles für einen erholsamen, abwechslungsreichen Urlaub.

