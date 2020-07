Über 1.000 erstellte und veröffentlichte Pressemitteilungen

Besonders kleine und mittlere Unternehmen benötigen Hilfe beim Online Marketing. Im Internet sichtbar sein und Kunden gewinnen, dabei kann eine Online Marketing Agentur hilfreich sein.

Forst, 09.07.2020 – Gute Pressearbeit ist ein wichtiger Baustein im Marketing Mix

Die PR Agentur Pressemann.com darf sich dieser Tage über einen interessanten Meilenstein freuen. In den letzten 6 Jahren wurden mittlerweile über 1.000 Pressemitteilungen erstellt und veröffentlicht. Der Dank dafür geht vor allem an die treuen Kunden, die durch den Service von Pressemann Bekanntheit, Besucher und Sichtbarkeit gewinnen.

Trotz der durchaus beeindruckenden Zahl wird jede Pressemitteilung individuell erstellt und ist ein eigenes „Werk“, manchmal sogar ein Kunstwerk. „Fließbandarbeit gibt es bei uns nicht“, so der Inhaber, Rüdiger Vogel. „An manchen Sätzen oder Formulierungen feilen wir lange, bis es passt“. Der Service von Pressemann.com richtet sich vor allem an kleine und mittlere Unternehmen, die wenig Zeit und Ressourcen für das Online Marketing haben und dankbar für Unterstützung von erfahrenen Experten sind.

Warum Pressemitteilungen nützlich sind

Was bewirken Pressemitteilungen, die online veröffentlicht werden? Man könnte Pressemeldungen ganz gut mit Zeitungsanzeigen vergleichen. Diese sind etwas aus der Mode gekommen, waren jedoch früher ein wichtiges Mittel. Was wurde damit erreicht? Man konnte Interessenten auf sich aufmerksam machen, man erzielte Bekanntheit und manchmal konnte man auch direkt mit Angeboten werden.

Ganz ähnliches wird mit Online Pressemitteilungen erreicht. Durch regelmäßige Erstellung und Veröffentlichung erreicht man eine gewisse Bekanntheit, manche nutzen dieses Mittel auch als Branding Methode. Interessante Pressemitteilungen werden auch gelesen, oftmals von Hunderten von Lesern. Darüber hinaus bieten online veröffentlichte Pressemeldungen die Möglichkeit, direkt auf die eigene Webseite zu verlinken. So erzielt man interessierte Besucher.

Bessere Sichtbarkeit im Internet

Darüber hinaus helfen veröffentlichte Pressemitteilungen oftmals auch bei der Verbesserung der Sichtbarkeit. Das ist ein Begriff aus dem Thema Suchmaschinenoptimierung und damit ist gemeint, wie gut eine Seite bei Google „gelistet“ ist, also wie gut Ihre Kunden die Seite unter bestimmten Suchbegriffen finden können.

Die Online Marketing Agentur Pressemann bietet neben der Erstellung, Optimierung und Veröffentlichung von Pressemitteilungen auch unterstützend Videomarketing sowie Traffic Kampagnen an. Alle Maßnahmen haben das gleiche Ziel: Die Unternehmen im Internet und vor allem bei den wichtigen Suchmaschinen sichtbarer und bekannter zu machen, bessere Rankings zu ermöglichen und so neue Interessenten und Neukunden zu gewinnen.

Viele kleine und mittlere Unternehmen, die lokal tätig sind, unterschätzen die Kraft und die Reichweite des Internet. Alleine Google hat 3,8 Millionen Suchanfragen, und zwar JEDE Minute. Das ist kein Schreibfehler. Selbst wenn man keine Produkte verkauft, sondern Dienstleistungen vor Ort erbringt, wird vorher nach einem gegoogelt. Genau hier setzt die Sichtbarkeit ein.

Ist eine Firma mit einer modernen Webseite, einem Blog oder ähnlichem vertreten und wird über diese Firma regelmäßig berichtet – z.B. durch Pressemitteilungen, die online veröffentlicht werden, wird dieses Unternehmen sichtbar und damit auffindbar, wenn Kunden oder Interessenten danach suchen. Ganz unabhängig davon, ob lokal, bundesweit oder weltweit. Dafür sorgen die erfahrenen Experten bei Pressemann.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pressemann.com

Herr Rüdiger Vogel

Hardtstraße 6

76694 Forst

Deutschland

fon ..: 07251-9196118

web ..: http://www.pressemann.com

email : vogel@pressemann.com

Das Portal Pressemann.com ist spezialisiert auf PR- und Pressearbeit für Unternehmen, die keine eigene Presseabteilung haben. Das Besondere an dem Angebot ist die Verbindung zwischen Pressearbeit, die für mehr Bekanntheit, Aufmerksamkeit und viele Leser sorgt, und der sog. SEO Wirkung, also die Möglichkeit, durch das Veröffentlichen von Pressemitteilungen im Internet positive Wirkung auf die Rankings einer Seite zu erzielen. Es gibt nur wenige Experten, die diese beiden Felder so miteinander kombinieren, dass sich die Wirkung nicht nur ergänzt, sondern deutlich verstärkt.

