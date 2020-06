Makler-Lotse.de, die Rating-Agentur für Immobilienmakler

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Immobilienverkäufer mit Maklerleistungen zufrieden sind? Makler-Lotse.de hat diese Frage untersucht und präsentiert die Ergebnisse.

Düren, 15.06.2020 – Wie ein neues Vergleichsportal den Immobilien Markt revolutioniert

Wer sich entschließt, eine Immobilie zu verkaufen, steht nicht nur vor einem zeitaufwendigen Unterfangen, sondern auch vor organisatorischen und rechtlichen Herausforderungen. Aus diesem Grund greifen Immobilienverkäufer häufig auf die Unterstützung von Maklern zurück. Mit der Beauftragung eines Immobilienmaklers erhoffen sich die Verkäufer professionelle Beratung, Präsentation und Durchführung. Die Zufriedenheit mit dem Immobilienmakler hängt davon ab, wie reibungslos, profitabel und transparent der Hausverkauf durchgeführt wurde.

Makler-Lotse.de für Immobilienverkäufer

Damit Verkäufer einfach und verlässlich den richtigen Immobilienmakler für ihr Projekt finden, hat Makler-Lotse.de die erste deutsche Rating Agentur für Immobilienmakler ins Leben gerufen. Die kostenlosen und unverbindlichen Empfehlungen entsprechender Makler sollen zu deutlich mehr Zufriedenheit unter den Immobilien Verkäufern führen.

Der seit einigen Monaten durchgeführte Zertifizierungstest von Makler-Lotse hat ergeben, dass während 68% der Immobilienmakler eine durchschnittliche Bewertung erhielten, nur 13% den Test mit »gut« oder »sehr gut« bestanden. Verkäufer, die einen Immobilienmakler beauftragen erwarten für Ihr Geld auch eine entsprechende Leistung. Doch aus Sicht der Eigentümer ist es nicht leicht, den richtigen Dienstleister zu finden.

Maklerempfehlungen – unabhängig und unbestechlich

Es gibt Möglichkeiten die Leistung von Maklern zu bewerten, indem man Kategorien definiert, die einen guten Makler ausmachen. Doch Branchenfremde finden sich auf dem weitläufigen Immobilienmarkt kaum zurecht. Ähnlich schwierig gestaltet es sich für gute Immobilienmakler, deren Service zwar eine hohe Qualität aufweist, aber von potentiellen Kunden übersehen werden, da für Laien die Unterscheidung von guten und mittelmäßigen Anbietern schwierig ist.

Bei diesen Problemen soll Makler-Lotse helfen. Immobilienmakler können sich auf dem Portal anmelden, um für Verkäufer sichtbar zu werden. Makler müssen bei der Registrierung einen Test absolvieren, dessen Auswertung zu einem persönlichen Zertifikat führt. Mit diesem Zertifikat erscheint der Makler in seiner Umgebung als Qualitäts-Makler.

Das Portal sammelt weder Leads, noch verkauft es Kundendaten. Die Kunden nehmen selbstständig Kontakt zu den Immobilienmaklern auf. Makler-Lotse führt keine Beeinflussung durch und lässt alleine die Leistung und Qualität des Maklers sprechen. Dies bietet faire Chancen sowohl für große wie auch kleine Maklerbüros. Ein solches Portal ist ein Novum auf dem Markt.

Makler-Lotse ist anders – Makler-Lotse ist besser

Makler-Lotse führt mit Hilfe von Unternehmensberatern Analysen durch. Die Bewertung setzt sich aus sechs Kategorien zusammen, wie z.B. Verarbeitung akquirierter Aufträge oder Kundenpflege und Service. Innerhalb dieser Kategorien gibt es über 40 Vergleichskriterien, anhand dessen das Makler-Lotse-Scoring (ML-Scoring) vergeben wird.

Das Scoring basiert auf einem selbstlernenden Programm, dass über die Zeit die Treffergenauigkeit erhöht. Je besser ein Makler qualifiziert ist, desto eher wird dieser gefunden. Makler-Lotse sorgt damit zu einer Verbesserung des Maklerberufsstandes und für mehr Zufriedenheit beim Kunden, indem die Sichtbarkeit von qualitativ hochwertigen Immobilienmakler gestärkt wird.

Das Projekt Makler-Lotse.de wird von der DIKS GmbH in Düren betrieben, die selbst seit mehr als 13 Jahren erfolgreich als Immobilienmakler tätig sind und bestens mit den sich stetig verändernden Anforderungen an Immobilienmakler vertraut sind. Um seriösen und kundenorientiert arbeitenden Immobilienmaklern eine wertvolle und vor allem glaubwürdige Vermarktungshilfe an die Hand zu geben, wurde Makler-Lotse als unabhängiges Empfehlungsportal geschaffen. Das Besondere ist der ausgeklügelte Algorithmus, der für authentische und nachvollziehbare Empfehlungen sorgt, und dabei völlig unbestechlich vorgeht. Makler-Lotse ist sowohl für Immobilien Verkäufer als auch für Immobilienmakler ein wertvoller Gewinn.

