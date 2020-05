Mit Makler-Lotse den optimalen Immobilien Verkaufserlös erzielen

Makler-Lotse revolutioniert die Suche nach dem richtigen Immobilien Makler. Aus vielen Vorschlägen ganz einfach den richtigen Makler aussuchen. Nur geprüfte Makler werden empfohlen.

Düren, 05.05.2020 – Der Algorithmus macht den Unterschied – so sucht man Makler heute

Eine Immobilie zu verkaufen ist Vertrauenssache. Makler-Lotse macht die Suche nach dem passenden Dienstleister zum Kinderspiel. Mit wenigen Klicks ist der am besten geeignete Makler gefunden. Einfach, schnell und vertrauenswürdig. Für Immobilien-Verkäufer ist die Nutzung kostenlos, aber extrem wertvoll, da die Wahl des richtigen Maklers nicht nur Zeit und Nerven spart, es kann im erzielten Verkaufserlös auch den entscheidenden Unterschied machen.

Aktuell ist ein guter Zeitpunkt, eine Immobilie zu verkaufen, denn die Preise sind hoch und aufgrund der niedrigen Zinsen können sich viele Verbraucher den Kauf leisten. Doch wie kann man den optimalen Preis erzielen? Viele nutzen dazu wenig seriöse Angebote, den derzeitigen Wert der Immobilie zu ermitteln. Nicht selten ist das der Anfang einer frustrierenden Erfahrung.

Immobilienverkauf selbst gemacht

Die meisten Verkäufer versuchen daraufhin zunächst, selbst ihre Immobilie zu verkaufen, müssen aber schnell feststellen, dass das eine zeitaufwändige und schwierige Angelegenheit sein kann. Es wird einem bewusst, dass die Arbeit eines seriösen und guten Immobilienmaklers doch mehr ist, als eine Anzeige aufzugeben und ein paar Verkaufsgespräche zu führen. Potenzielle Kunden haben meist eine ganz andere Preisvorstellung, und mit fachlicher Unterstützung auch die entsprechenden Argumente dafür. Wie soll man als Verkäufer damit umgehen? Jetzt wäre ein Fachmann willkommen.

Maklersuche, aber richtig

Also machen sie sich auf die Suche nach einem Makler, doch auch das ist nicht so einfach, denn der Immobilienverkauf ist eine Vertrauensangelegenheit. Wer sich auf den falschen Makler verlässt, und sich womöglich noch exklusiv an einen solchen bindet, riskiert eine Verzögerung bei der Abwicklung, Abschläge beim Verkauf, oder im schlimmsten Fall sogar gar keinen Verkauf. Doch wie findet man den richtigen Makler? Empfehlungen sind sicher eine gute Idee, doch woher weiß man, ob diese auch authentisch sind?

Jetzt gibt es eine neue, optimale Lösung: den Makler-Lotse, der denkbar einfach funktioniert. Hier bekommen Verkäufer nach der Eingabe ihrer Eckdaten geprüfte und kompetente Makler vorgeschlagen, unter denen sie sich den passenden aussuchen können. Was macht dieses System so einzigartig?

Was leistet Makler Lotse?

Der innovative Service bringt Verkäufer und Makler zusammen. Dahinter steckt ein ausgeklügeltes System, das über Jahre hinweg entwickelt und optimiert wurde. Grundlage ist die mehr als 13-jährige Erfahrung der Webseitenbetreiber, nach deren Vorgaben der Makler-Lotse technisch umgesetzt wurde.

Was ist das Besondere an diesem System?

Wer eine Immobilie verkaufen will, möchte den Makler finden, der seine Interessen am besten vertreten kann. Anders als bei persönlichen Empfehlungen oder solchen, die aufgrund von finanziellen Interessen gegeben werden, funktioniert der Makler-Lotse völlig objektiv. Bewerben kann sich jeder selbstständige Makler, der in Deutschland aktiv ist.

Er beantwortet einen ausführlichen Fragebogen, auf dessen Grundlage seine Leistung objektiv eingeschätzt wird. Es sind mehr als 50 Fragen, die sich auf das tägliche Geschäft und den Umgang mit Kunden beziehen. Anschließend bekommt der Makler sein Zertifikat und wird bei passenden Anfragen vorgeschlagen. Dabei gibt es keinerlei Bevorzugung, es fließt dafür kein Geld, es gibt keine persönlichen Interessen. Entscheidend für eine Empfehlung ist immer nur die geprüfte Leistung des jeweiligen Maklers.

Kunden, die Makler-Lotse ausprobieren konnten, sind begeistert. Sie konnten schnell und effektiv ihre Immobilie verkaufen und haben den besten Preis erzielt. Ganz wichtig ist dabei das vertrauensvolle Gefühl, das sich schnell eingestellt hat. Man spürt eben, dass sich ein ausgeklügelter Algorithmus hinter dem System verbirgt. Wer plant, eine Immobilie zu verkaufen, sollte unbedingt den Makler Lotse ausprobieren!

