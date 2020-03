Makler Lotse: Neues Internetportal bewertet Immobilienmakler

Kundenbewertungen gehören nach wie vor zu den wichtigsten Kriterien bei einer Kaufentscheidung. Doch wie lassen sich gefälschte Empfehlungen vermeiden? Das neue Projekt Makler-Lotse macht es vor.

Düren, 18.03.2020 – Neues Empfehlungsportal revolutioniert die Maklersuche

Der Immobilienmarkt boomt. Die Nachfrage nach Immobilien ist groß. Es gibt nur ein Problem: Noch immer haben Immobilienmakler einen schlechten Ruf als »windige« Geschäftsleute. Viele Verkäufer von Immobilien stehen daher vor der Frage, wie die Qualität eines Maklers bemessen werden kann. Dieses Problem haben die Entwickler des Internetportals Makler Lotse erkannt.

Nach 3-jähriger Entwicklungszeit und einer Testphase von 6 Monaten ging das Projekt am 1. März 2020 online. Mit einem umfangreichen Kriterienkatalog werden Immobilienmakler bewertet. Die Ergebnisse werden transparent dargestellt. Mit der Bewertung des Portals können die Kunden auf die Qualität des Immobilienmaklers vertrauen. Und Makler, die eine gute Bewertung erhalten haben und weit oben in den Suchergebnissen aufgeführt werden, dürfen sich bald über zusätzliche Mandanten freuen.

Das Google-Prinzip auf dem Immobilienmarkt

Das Prinzip, das dem Makler Lotsen zugrunde liegt, ist dem Internetnutzer bestens vertraut. Die Suchmaschinen Google und Co. durchforsten das Internet und bewerten einzelne Internetseiten nach unterschiedlichen Kriterien. Dabei steht immer eine Frage im Mittelpunkt: Welche Internetseite gibt die beste Antwort auf die jeweilige Suchanfrage? Ähnlich funktioniert der Makler Lotse. Die Immobilienmakler, die dort gelistet werden wollen, müssen zunächst 50 Fragen rund um das eigene Maklergeschäft beantworten. Anhand der Antworten prüft Makler Lotse die Verlässlichkeit und erstellt schließlich ein Zertifikat, das den Makler als Qualitäts-Makler ausweist.

Alle drei Monate bewertet Makler Lotse registrierten Immobilienmakler nach einem eigens entwickelten Scoring-System, das auf dem Immobilienmarkt einzigartig ist. In die Bewertung fließen über 40 Faktoren aus der alltäglichen Arbeit der Immobilienmakler ein. Unabhängige Unternehmensberater überwachen den Prozess und stellen sicher, dass allein die Qualität des Immobilienmaklers ausschlaggebend für die Bewertung ist.

Je besser die Arbeit, desto höher ist der Rang bei Makler Lotse. Ob es sich um ein großes Makler-Büro oder um einen Einzelunternehmer handelt – bei Makler lotse kommt es bei der Bewertung allein auf die Qualität der Arbeit an. So ist es möglich, dass sich Immobilienmakler nur aus eigener Kraft ein hohes Ranking verschaffen und dementsprechend viele Neukunden gewinnen können.

Makler Lotse ist kein Vermittlungsportal

Makler Lotse versteht sich als Ranking Agentur für Immobilienmakler. Potenzielle Kunden können auf diesem Portal nach einem verlässlichen Immobilienmakler in der eigenen Region suchen und sich über die Bewertung informieren. Eine Vermittlung zwischen Makler und Kunden erfolgt nicht. Auf diese Weise ist ausgeschlossen, dass über eventuelle Provisionszahlungen Einfluss auf das Ranking genommen wird.

Für die beteiligten Makler bringt das Portal Makler Lotse eine einmalige Chance, neue Kunden zu erschließen. Denn hier ist es nur die Qualität der eigenen Arbeit, die aufgrund unabhängiger Expertise zu einem guten Ranking führt. So hilft das neue Internetportal, den Ruf der Makler zu verbessern. Bei diesem Portal dabei zu sein ist die beste Werbung für jeden Immobilienmakler.

Das Projekt Makler-Lotse.de wird von der DIKS GmbH in Düren betrieben, die selbst seit mehr als 13 Jahren erfolgreich als Immobilienmakler tätig sind und bestens mit den sich stetig verändernden Anforderungen an Immobilienmakler vertraut sind. Um seriösen und kundenorientiert arbeitenden Immobilienmaklern eine wertvolle und vor allem glaubwürdige Vermarktungshilfe an die Hand zu geben, wurde Makler-Lotse als unabhängiges Empfehlungsportal geschaffen. Das Besondere ist der ausgeklügelte Algorithmus, der für authentische und nachvollziehbare Empfehlungen sorgt, und dabei völlig unbestechlich vorgeht. Makler-Lotse ist sowohl für Immobilien Verkäufer als auch für Immobilienmakler ein wertvoller Gewinn.

