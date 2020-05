Immobilienmakler in Köln zum siebten Mal in Folge TOP-Immobilienmakler

TOP 1000-Immobilienmakler in Deutschland 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020

Laut dem FOCUS Spezial „Immobilien Atlas“ zählt Citak Immobilien in Köln nach 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 zu den 1000 TOP-Immobilienmaklern Deutschlands und darf somit weiterhin den Titel als bester Immobilienmakler in Köln tragen.

Der große Immobilienreport von FOCUS vergleicht Preise, erklärt die Marktlage in Städten und Regionen und empfiehlt Makler vor Ort. Die Analyse der Wohnlagen basiert zum einen auf über eine Million Daten von Immobilienscout24, der größten Online-Plattform in diesem Bereich, zum anderen auf Recherchen vor Ort seitens Focus-Redakteure.

Auszeichnung der 1.000 Top-Makler Deutschlands

Wie in den vergangenen Jahren enthält der „FOCUS Spezial Immobilien Atlas 2020“ eine Übersicht über die Top-Makler jeder Region. Die Auszeichnung der FOCUS Top-Makler basiert auf einem aufwändigen Bewertungsverfahren, welches das Marktforschungsinstitut Statista im Herbst 2019 in Kooperation mit ImmoScout24 und dem Immobilien Verband Deutschland (IVD) durchgeführt hat.

Auch wurden Erhebungen von Gutachterausschüssen, Universitäten und Forschungsinstituten berücksichtigt. Das Ergebnis ist Deutschlands großer Immobilien-Atlas, aufgeteilt nach den Regionen Nord, Süd, West und Ost.

Alle ausgezeichneten Makler sind mit ihren fachlichen Schwerpunkten dargestellt. Kriterien dafür sind mindestens 15 überdurchschnittlich gute Bewertungen innerhalb der letzten 18 Monate mit 3,5 Sternen und mehr sowie eine Vertragslaufzeit von mindestens zwei Jahren.

Die 1.000 Makler mit den besten Kritiken erhalten die Auszeichnung „Top-Immobilienmakler“.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Citak Immobilien e.K.

Herr Hakan Citak

Yorckstraße 12

50733 Köln

Deutschland

fon ..: 0221-29887120

fax ..: 0221-29887121

web ..: https://www.citak-immobilien.de

email : info@citak-immobilien.de

Das Makler-Unternehmen Citak Immobilien ist bereits im März 2008 gegründet worden. Spezialisiert sind die Makler auf den An- und Verkauf von privatgenutzten Immobilien wie Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern. Bei der Vermarktung dieser Immobilien arbeitet

das Unternehmen mit innovativen und professionellen Marketinginstrumenten wie

z.B. Erstellung von hochwertigen Immobilienfilmen bzw. 360° Panoramatouren für virtuelle Rundgänge.

Citak Immobilien in Köln wurde bereist mehrfach ausgezeichnet und zählt seit 2014 zu den 1000 TOP-Immobilienmaklern Deutschlands und zu den BEST PROPERTY AGENTS weltweit, insbesondere zu den besten Maklern in Köln.

