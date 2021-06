Neue Kunden gewinnen mit XING! Geht das? Von Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak

Neukundengewinnung und Akquisition von neuen Kunden über XING: Ist Ihre „XING-LKW-Plane“ auch leer? Ein Beitrag vom Uwe Rieder, der sich als der bayerische Vertriebsfreak eine Marke aufgebaut hat.

Schauen Sie heute bitte einmal bewusst auf die LKWs, denen Sie „begegnen“. Und – fällt Ihnen was auf? Ja? Nein? OK, OK! Einige haben auf ihrer Plane nichts draufstehen. Die ist komplett leer.

Puh, da wäre doch so viel Platz für eine geniale Werbung für ihr Unternehmen, ihre Produkte oder ihre Dienstleistung. Oft 9 Meter x 3 Meter. Mit XING können und werden Sie so neue kunden gewinnen! Sie werden aber auch feststellen, dass einige ihre Planen bedruckt haben.

Zum Beispiel mit

o „Wir kümmern uns um Ihren Erfolg!“,

o „Seit über 25 Jahren sind wir für unsere Kunden da“,

o „Natürlich haben wir die besten Preise“

o und so weiter und so weiter …

Nur immer: WIR sind, WIR können, WIR haben – aber wo bleibt der Kunde? Der Nutzen? Dadurch werden Sie bei XING keine neuen Kunden gewinnen. Nix mit Akquisition von neuen Kunden. Aus vorbei.

Akquisition XING Visitenkarte: Auch für neue Kunden gewinnen geeignet!

Schade bei beiden, denn tagtäglich sind die auf den Straßen unterwegs, stehen im Stau, parken irgendwo und könnten die volle Aufmerksamkeit ihrer Umgebung und auch neue Kunden für ihr Unternehmen gewinnen. Aber dies passiert in beiden Fällen leider nicht.

Nun schauen Sie sich bitte IHRE „LKW-Plane“ bei XING an. Ja genau, das große grüne Feld ganz oben bei Ihrem Profil. Und? Und? Auch komplett grün äh leer? Oder ein Foto oder ein Spruch, der nichts, aber auch rein gar nichts über Ihren Expertenstatus aussagt? Den Nutzen, das Ergebnis, das Ihren potenziellen Kunden von A nach B bringt? (Wie der LKW seine Ware – hehe … :-))

Schade auch hier, denn dies ist Ihre Visitenkarte im Netz. Interessenten kommen bei Ihnen vorbei, aber Ihre Plane ist auch leer. Kein Nutzen, kein Mehrwert – die dicke Chance leider vertan! Aber auch treue Kunden schauen bei Ihnen vorbei. Die gehen auch leer aus … Wünsche Ihnen einen erlebnisreichen Freitag und einen angenehmen Biergarten-Besuch – ich jedenfalls schließe meinen Bauchladen um 13 Uhr und mach mich auf den Weg auf eine frisch gezapften Maß inklusive Spareribs, denn „erst morgen beginnt meine Diät“ … „Ihr“ bayerischer Vertriebsfreak, der „seine LKW-Plane“ bedruckt hat! Und mit XING neue Kunden gewinnen wird – regelmäßig!

Sie wünschen sich noch mehr „Feuer für Ihren Vertrieb?“ Dann kommen die 77 feurigen Vertriebstipps von mir, Uwe Rieder, gerade recht. Klicken Sie hier unter https://buch.der-bayerische-vertriebsfreak.de/77vertriebstipps und freuen auch Sie sich auf weitere Brandbeschleuniger.

„Ihr“ bayerischer Vertriebsfreak, der Ihnen auch für ein persönliches Strategiegespräch gratis unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de/strategiegespraech mit Rat und Tat zur Seite steht

Uwe Rieder

PS: Die XING-Plane hat übrigens eine Größe von 1.280 x 624. Nicht Meter, sondern Pixel …

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Der bayerische Vertriebsfreak GmbH

Herr Uwe Rieder

Schleißheimer Straße 12

85221 Dachau

Deutschland

fon ..: 081312777677-0

web ..: http://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de

email : team@der-bayerische-vertriebsfreak.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Uwe Rieder ist »Ihr« bayerischer Vertriebsfreak. Vertrieb war schon immer seine Leidenschaft. Mit seinem »Vertriebsfreaks-System« hat Uwe Rieder Unternehmen nachweislich z. B. von 10 auf 30 Millionen Euro oder sogar von 10 auf 60 Millionen Umsatz katapultiert. Seine Schritt für-Schritt-Anleitungen sind praxiserprobt und auf Ihr Business adaptier- und kopierbar – branchenunabhängig.

Nun unterstützt der Bayer vorwiegend Einzelunternehmer/innen, Solopreneure, Selbstständige und Unternehmer bis zu 10 Mitarbeiter.

Infos unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de



Pressekontakt:

Der bayerische Vertriebsfreak GmbH

Frau Peggy Rieder

Schleißheimer Straße 12

85221 Dachau

fon ..: 08131.2777677-0

web ..: http://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de

email : team@der-bayerische-vertriebsfreak.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

EASYFITNESS auf dem Vormarsch