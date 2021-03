ZDF-Serie „Ku’damm 63“: Deutscher Schlager-Sänger Teddy Herz hat ein Faible für die Wirtschaftswunderzeit

Die vorherigen Staffeln, die aktuelle ZDF-Serie „Ku’damm 63“ und hoffentlich weitere Staffeln vermitteln die 50er und 60er Jahre, für die der Deutsche Schlager-Sänger Teddy Herz ein Faible hat.

Nach den erfolgreichen Kultstaffeln „Ku’damm 56“ und „Ku’damm 59“ mit den 50er Jahren, spielt die ZDF-Serie „Ku’damm 63“ diesmal im Jahr 1963 und bringt mit der aktuellen Staffel den begeisterten Zuschauern die Wirtschafswunderzeit im Deutschland der 60er Jahre näher.

Deutsche Schlager der 50er und 60er Jahre

Genau für diese Ära hat der Deutsche Schlager-Sänger und Entertainer Teddy Herz schon immer ein Faible und so kombiniert er in seiner „Deutschen Schlager-Revue“ beliebte Deutsche Schlager der 50er und 60er Jahre mit eigenen Liedern im Stil dieser wunderbaren Zeit für heute: „Deutscher Schlager Rock’n’Roll at its best!“

Auf der gerade veröffentlichten aktuellen Single behauptet Teddy Herz übrigens „Rock’n’Roll hält jung“ und sein sehr persönliches Album mit dem Titelsong „Welche Farbe hat die Welt“ enthält denn auch Lieder wie „Rote Lippen soll man küssen“, „Kiddy Kiddy kiss me“, „Wenn Teenager träumen“ und „Der Hauptmann von Köpenick“.

Kult-Schlager „Marmor, Stein und Eisen bricht“

Ein Remake des Deutschen Kult-Schlagers der 60er Jahre „Marmor, Stein und Eisen bricht“ aus dem in Vorbereitung befindlichen nächsten Album „Go Teddy Go!“, wurde bereits vorab als Single veröffentlicht und vom Erfolgs-Komponisten Christian Bruhn höchstpersönlich als „Sehr gelungenes Remake!“ bezeichnet.

Radiosendung „Souvenirs, Souvenirs“

Als Ergänzung zur ZDF-Serie „Ku’damm 63“ widmet Teddy Herz am Sonntag, 28. März 2021 von 19-20 Uhr seine Radiosendung „Souvenirs, Souvenirs“ speziell den Deutschen Schlagern aus dem Jahr 1963. Die Sendung ist zu hören auf Radio Schlager Musikanten, einem Radiosender der ausschließlich Deutsche Schlager rund um die Uhr spielt, im letzten Jahr von REUTHER-ENTERTAINMENTS mit der „Reuthers Welt der Freude“ ins Leben gerufen wurde und der sich wachsender Beliebtheit erfreut. Ein Highlight ist immer wieder Sonntags die „Schlager Hitparade“ mit den Top 10 der Hörerinnen und Hörer.

REUTHER-ENTERTAINMENTS mit der Marke Reuthers ist eine weltweit tätige Dienstleistungsgruppe im Bereich Events, Unterhaltung, Freizeit und Reisen mit Unternehmen in Deutschland, den USA, Neuseeland sowie weltweiten Repräsentanten. Seit der Gründung im Jahr 1987 kümmert sich ein Team von Spezialisten mit viel Liebe zum Detail um die Träume und Wünsche der Kunden: das Firmen-Incentive, Clown Dodo bei der Kinderparty, der Weltstar beim Presseball, die Modelleinführung im Autohaus, Seminare und Trainings, das kulinarische Fest, die Neuseeland Traumreise oder die Harley-Davidson Motorradreise auf der legendären Route 66 sowie weiteren Zielgebieten. Das neue Musiklabel, der Musikverlag, das angeschlossene Künstlermanagement und der eigene Radiosender runden das Full-Service Portfolio ab.

