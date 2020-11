Fractal Design veröffentlicht die Meshify 2 Serie

Verbesserte Flexibilität trifft auf ein ikonisches Design.

Der weltbekannte Gehäuse-Hersteller Fractal hat heute das Meshify 2 angekündigt. Mit kompromisslosem Design und herausragendem Airflow bleibt das Meshify 2 nicht nur seinen Wurzeln treu, es bietet außerdem eine Reihe neuer Features, wie einen modularen Innenraum für noch mehr Flexibilität. Hinzu kommen ein vollständig abnehmbares Top Panel und ein herausnehmbarer Front-Filter für einen noch besseren Airflow. Neben der ATX Version, erscheint auch die XL Variante, die Platz für Motherboards bis hin SSI-EEB Formfaktor bietet und den Einbau von mehreren Radiatoren, sowie bis zu 23 Speichergeräten erlaubt.

Angelehnt an die Facetten eines Diamanten, sticht das asymmetrische Design der Meshify Serie aus der Masse heraus und bleibt dabei doch unaufdringlich und elegant. Die Kombination aus makelloser Verarbeitung, Style und Funktionalität stellen sicher, dass auch die zweite Generation der Meshify Serie vollauf beeindrucken kann. Das Meshify 2 ist ein hervorragendes Beispiel für die Modularität, die Flexibilität und den Komfort, den Nutzer von einem modernen Gehäuse erwarten können.

Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Produktseite.

Key Features

– Ikonisches Facetten-Mesh-Design kombiniert hervorragenden Airflow und eine elegante Optik

– Geräumiger Innenraum mit extrem flexiblem Dual-Layout

– Das neue Gehäuse-Design lässt sich für eine noch leichtere Installation von Komponenten an drei Seiten öffnen

– Neue Nylon-Filter an der Front, die für zusätzlichen Airflow auch abgenommen werden können

– Neues Front-Panel Design mit abnehmbarem Mesh-Filter für leichten Zugang zu den Lüfterpositionen an der Front

– Drei USB-Anschlüsse an der Front, darunter ein USB 3.1 Gen 2 Typ-C Anschluss mit Unterstützung von Fast Charging und Übertragungsraten bis zu 10Gbps

– Ultra flacher Nexus+ 2 Lüfter-Hub, der den Anschluss von bis zu 3 PWM- und sechs 3-pin-Lüftern erlaubt und dank intelligenter Positionierung das Kabelmanagement vereinfacht

– Umfangreiche Kühlungsoptionen mit insgesamt 9x 120/140 mm Lüfterpositionen und drei vorinstallierten Dynamic X2 GP-14 Lüftern

– Die abnehmbare PSU-Kabel Abdeckung und integrierte Kabelführungen mit Velcro Straps machen sauberes Kabelmanagement hinter dem Motherboard noch einfacher

– Leicht zu reinigende Nylon-Staubfilter an der Front, der Oberseite und dem Boden. Der Filter am Boden lässt sich komfortabel von der Front aus entnehmen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Markensturm.com

Herr Timo Kusian

Humboldtstrasse 53-55, Sec

22083 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040-67585380

web ..: http://markensturm.com

email : marcom@markensturm.com

