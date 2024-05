Immer mehr Menschen nutzen Qigong zur Gesundheitsprävention und Stressbewältigung

Ob zur Stressreduktion, zur Stärkung des Immunsystems und der Herz-Kreislauf-Funktionen oder zur Vorbeugung von Burn-Out – immer mehr Menschen nutzen die Wirksamkeit der Qigong-Medizin.

Auch die klassische Schulmedizin entdeckt zunehmend die Vorzüge von Qigong und setzt Qigong beispielsweise in der Krebstherapie, der Geburtsvorbereitung oder bei MS ein.

Die positiven Auswirkungen von Qigong zur Förderung der körperlichen und mentalen Gesundheit kennt Bianca Jakobi sehr gut. Sie ist Qigong-Expertin, ausgebildete Qigong-Lehrerin mit gesetzlicher Krankenkassenzulassung nach § 20 SGB V Prävention, examinierte Krankenschwester und Kommunikationswirtin. Seit mittlerweile 10 Jahren bietet sie Qigong-Kurse für Firmen, Einrichtungen des Gesundheitswesens und Privatpersonen in Gruppen- und Einzelstunden an.

Im Rahmen ihrer Seminare, die für alle Alters- und Fitnessstufen geeignet sind, unterstützt sie die Menschen gezielt bei der effektiven Reduktion von Stress, bei der Erhöhung der Lebensenergie und der Steigerung der emotionalen Stabilität. Um den Menschen bei der Gesundheitsprävention ein zusätzliches unvergessliches Erlebnis zu bieten, finden viele Seminare an besonderen historischen Rückzugs- und Erholungsorten statt, zum Beispiel in der Abtei St. Hildegard, im Kloster Maria Laach und im Kloster Steinfeld. Diese Seminare können auch in Kombination mit einer botanischen Wanderung mit dem Wanderführer Dr. Karl-Heinz Linne von Berg gebucht werden.

Bianca Jakobi beantwortet interessierten gesundheitsbewussten Menschen gerne alle Fragen zu Qigong. Ebenso steht sie auch für Experteninterviews und für Vorträge zur Gesundheitsförderung und -prävention zur Verfügung.

Nähere Informationen zu Qigong und den Kursangeboten finden Sie auf der Internetpräsenz des Unternehmens Qigong International

https://www.qigong-international.eu/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Qigong International

Frau Bianca Jakobi

Stamm Straße 76

50823 Köln

Deutschland

fon ..: 01755058419

web ..: http://www.Qigong-International.eu

email : info@Qigong-International.eu

Herzlich Willkommen bei Qigong International

Hallo, ich bin Bianca Jakobi

Expertin für Qigong – kommen Sie in Ihre eigene Energie!

Ich biete Ihnen Professionalität und Qualität!

Genießen und gönnen Sie sich ein besonders wirksames modernes Qigong-Programm

für Anfänger*innen und Fortgeschrittene.

Lassen Sie sich verwöhnen an ganz besonderen spirituellen und energetischen Orten

und in Klöstern.

Sie interessieren sich für Qigong und damit für Ihre Gesundheit, Stressregulation und Energieaufbau?

Sie haben schon die ein oder andere Methode ausprobiert, jedoch ohne Erfolg?

Ich zeige gesundheitsbewussten Menschen die jahrtausendalten Qigong-Übungen, die zur

Gesundheitsförderung, Prävention und Heilung entwickelt und praktiziert wurden.

Qigong ist ein Teil der Traditionellen Chinesischen Medizin, die auch in Deutschland anerkannt ist.

Sie suchen nach einem Weg, Ihren Stress effektiv und langfristig zu reduzieren und Ihre Gesundheit

zu fördern? Sie möchten wieder in Ihre Energie kommen? Sie möchten einem Burnout vorbeugen?

Dann sind Sie bei mir genau richtig!

Ich bin Qigong-Lehrerin mit gesetzlicher Krankenkassenzulassung § 20 SGB V Prävention, mit

langjähriger Qigong-Praxiserfahrung, examinierte Krankenschwester und studierte Kommunikationswirtin.

Ich unterrichte in unterschiedlichen Kontexten Qigong für Unternehmen und Privatpersonen,

biete Einzel- und Gruppenkurse, Wochen- und Wochenendseminare und

Retreats im In- und Ausland.

Schreiben Sie mir eine E-Mail oder rufen Sie mich an – ich freue mich auf Sie.

Pressekontakt:

Qigong International

Frau Bianca Jakobi

Stamm Straße 76

50823 Köln

fon ..: 01755058419

web ..: http://www.Qigong-International.eu

email : info@Qigong-International.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Momcozy feiert den Muttertag mit fortlaufenden Einsparungen im Momcozy Village Große Demonstration zum „Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von behinderten Menschen“