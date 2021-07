Deine Lieblingsmenschen – Einzigartige Geschichten von Menschen für Menschen

Marcel Krüger teilt in „Deine Lieblingsmenschen“ Geschichten, welche die Leser motivieren, bewegen und unterhalten.

Die Leser finden in diesem Sammelband einzigartige, emotionale, herzzerreißende und vor allem wahre Geschichten, wie das Leben sie geschrieben hat. Dem Autor kam im Mai des Jahres 2020 eines Abends die Idee, ein Format zu schaffen, über das sich Menschen miteinander vernetzen, austauschen und sich gegenseitig Mut zusprechen können. Er hatte jedoch nicht damit gerechnet, dass dieser Idee eine Welle der Begeisterung folgen sollte.

Er erschuf ein Format, das der glitzernden Welt auf Instagram entschieden entgegentritt, denn er wollte ein Format, welches das echte Leben zu 100% widerspiegelt und die Teilnehmern jeden Abend – mit der Veröffentlichung einer neuen Geschichte – immer wieder erdet. Die Leser finden in diesem Buch 100 Versionen dieser Geschichte. Jede der Geschichten ist eine Seite lang und wird von einem farbigen Foto begleitet.

Das anregende Buch „Deine Lieblingsmenschen“ von Marcel Krüger steckt voller Lebensgeschichten, welche die Leser auf unterschiedliche Weise bewegen und zugleich inspirieren werden. Vor allem jedoch zeigen sie den Lesern, dass es sich immer lohnt, den Kampf um das Glück nicht aufzugeben. Auch die Hoffnung sollte man nie aus den Augen verlieren, auch wenn es mal nicht so positiv aussieht und das Leben voller Herausforderungen steckt.

Marcel Krüger wurde am 20.05.1984 in Gera geboren. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt heute in Peine.

„Deine Lieblingsmenschen“ von Marcel Krüger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32797-9 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

