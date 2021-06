Die Geschichten vom Fischkrieg – Fantastische Geschichten-Sammlung

Sarah Marie Schäfer entführt die Leser „Die Geschichten vom Fischkrieg“ in eine spannende Welt unter dem Meer.

In einem ganz besonderen und buntem Korallenriff kann man eine Stadt mit Häusern aus Obst finden. Dieses Korallenriff trägt den Namen Fischingen. Dort leben ganz besondere Lebewesen, darunter natürlich viele Arten von Fischen, was man im Meer erwartet. Die bekanntesten Fische unter ihnen sind wohl die

Fischkrieger, die ganz besonders sind, denn sie sind Fischmenschen, halb Mensch halb Fisch. Sie wurden einst von dem Fischmagier Magiewels verwandelt. Sie sind leidenschaftliche Schwimmer und leben voll und ganz ihren Traum. Nur manchmal gibt es Kleinigkeiten, welche das Leben als Fischmensch ein wenig unangenehmer werden lassen. Abgesehen davon könnte Fischingen ein idyllisches Korallenriff sein, wären da nicht die Fressfeinde der Fischmenschen. Glücklicherweise gibt es die mutigen Fischkrieger, welche sich der Sache annehmen.

Darüber hinaus müssen sich die Krieger in „Die Geschichten vom Fischkrieg“ von Sarah Marie Schäfer auch dem roten Oger mit Hunger, einem Fischreiher ohne Gehirn und einem terrorisierenden Wasserdrache stellen. In dieser Geschichtensammlung erforschen die Fischkrieger unter Anderem ein Schiffswrack, gehen an Land und fechten am Strand. Die Leser folgen den ungewöhnlichen Charakteren auf ihren Abenteuern und lernen dabei eine faszinierende neue Welt kennen.

„Die Geschichten vom Fischkrieg“ von Sarah Marie Schäfer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27254-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

