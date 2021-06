DreiEXBeziehungen – Ein LifeChanger der besonderen Art

Alina Leitinger will den Lesern in „DreiEXBeziehungen“ beim besseren Umgang mit ihren Emotionen helfen.

Was ist eine angebrachte Reaktion, wenn man plötzlich die furchtbare Nachricht der Ex der neuen großen Liebe im E-Mail Postkasten findet, in der der Schatz des Fremdgehens beschuldigt wird? Und was, wenn diese Ex ausgerechnet auch noch seine Nachbarin ist? Das neue Buch DreiEXBeziehungen handelt von einer solchen wahren Geschichte, die sich im Jahr 2020 ereignete und vielleicht noch nicht zu Ende ist. Wer sich von den Ketten seiner Emotionen befreien will und in sein Leben mehr Leichtigkeit und Liebe statt Wut und Ärger einladen will, der sollte sich diese Geschichte durchlesen, denn es hilft den Lesern dabei, besser mit ihren Emotionen umzugehen. Sie werden durch eine unglaubliche Geschichte und praktische Übungen zu ihrem eigenen LifeChanger.

Die Leser von „DreiEXBeziehungen“ von Alina Leitinger haben außerdem die Möglichkeit der Facebook-Gruppe DreiEXBeziehungen beizutreten. In der Gruppe gibt es einen wertvollen Austausch unter Gleichgesinnten und weitere praxisnahe Tipps und Tricks von der Autorin. Außerdem hält sie ihre Leser über den Stand ihrer Geschichte auf dem Laufenden. Das Buch liefert eine etwas andere Art der Hilfe zur Selbsthilfe und spricht in erster Linie Menschen, die von einem Partner betrogen wurden, an.

„DreiEXBeziehungen“ von Alina Leitinger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32614-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

