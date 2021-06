Das ganz andere Bilderbuch – Neuauflage des Buches „Christianas Bilderbuch“

Georg P. Loczewski liefert mit „Das ganz andere Bilderbuch“ eine Ergänzung des Buches „Christianas brennendes Licht“.

In diesem Bilderbuch werden Inhalte aus „Christianas brennendes Licht“ sowie Inhalte aus dem Buch „Emmanuel — Gott mit uns“ durch Grafiken veranschaulicht und dadurch dem kontemplativen Beten zugänglicher gemacht. Beim kontemplativen Gebet geht es weniger um das Sprechen oder das Denken, sondern um das Schauen. Man kann auch sagen, dass das beschauliche Gebet eher eine Sache des Herzens ist als des Verstandes und weniger mit einer Tätigkeit zu vergleichen ist, sondern es ist das Gebet eines einfachen, liebevollen Verweilens bei Gott, dem man sich im Glauben und Lieben vertrauensvoll hingibt. Der Vorteil dieser Art des Betens ist laut dem Autor, dass man eine größere Seinstiefe erreicht und eine große Beglückung erfährt, die eingebettet ist in einen tiefen inneren Frieden.

Die Grafiken in dem Bilderbuch „Das ganz andere Bilderbuch“ sind vom Autor Georg P. Loczewski in Postskript programmiert und mit dem Grafikprogramm ‚gimp‘ durch besondere Effekte angereichert. Der Autor wurde 1939 in Schönlanke in Pommern geboren. Von 1959 bis 1964 studierte er Philosophie und Theologie in Reisach am Inn und in Regensburg. Danach studierte er einige Semester Physik an der Technischen Hochschule München und wechselte dann in das Berufsleben. 1980 veröffentlichte er sein erstes Buch. Während des größten Teils seines Berufslebens und danach hat er sich für katholische Spiritualität interessiert, was auch in seinen Büchern deutlich wird.

„Das ganz andere Bilderbuch" von Georg P. Loczewski ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32631-6 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

