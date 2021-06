Zitronenbaiser – Süßsaure Geschichten

Barbara Bilgoni liefert den Lesern mit „Zitronenbaiser“ kurzweiligen Lesespaß rund um eine Frucht, die so gut wie jeder Mensch in der ein oder anderen Form mag.

In diesem neuen Buch geht es um unterhaltsame, kurze Erzählungen rund um die Zitrusfrucht aus Süditalien. Wer liebt sie nicht, die pralle, gelbe Zitrone oder auch Limone? Die Leser reisen mit der Autorin nach Sizilien, Graz, Capri, Taormina, Catania, Wien bis Menton in Frankreich und erleben dort die lebensfrohen, teils leicht melancholischen und nachdenklichen Geschichten der liebenswerten Hauptpersonen. Sie begleiten Eric, Lucia, Luigi und Lilli und all die anderen auf ihren heiteren Reisen durch Europa oder weiteren Erlebnissen. Jedoch immer irgendwie dabei ist die Zitrone, die manchmal auch eine überraschend wichtige Rolle spielen kann.

Die humorvollen Geschichten in „Zitronenbaiser“ von Barbara Bilgoni sind eine tolle Urlaubslektüre oder einfach nur zum entspannten Lesen zwischendurch. Die im Jahr 1955 geborene Autorin lebt in Niederösterreich. Sie arbeitete sie in verschiedenen Banken und war 12 Jahre lang als ehrenamtliche Betreuerin in einem Seniorenwohnhaus tätig. Sie ist nun im Ruhestand und nutzt jede freie Minute zum Schreiben. Bei tredition sind u.a. bereits die Bücher „Nice Girls“ und „Gabriel“ erschienen. Mit ihrer realitätsnahen Sprache gibt sie sich als „Autorin mit einem Augenzwinkern“ zu erkennen. Gerne streut die Autorin auch österreichische Ausdrücke ein, damit die nicht in Vergessenheit geraten. Die handlichen Bücher passen in jede Tasche und sorgen für Kurzweil im Zug, im Strandbad oder im Bett.

„Zitronenbaiser“ von Barbara Bilgoni ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31623-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

