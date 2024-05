Premier American Uranium beginnt mit Handel am OTCQB-Markt

Toronto, Ontario. 3. Mai 2024. Premier American Uranium Inc. (PUR, das Unternehmen oder Premier American Uranium – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-american-uranium-inc/) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) freut sich, bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens unter dem Symbol PAUIF an der OCTQB gehandelt werden. Die Notierung ergänzt die bestehende DTC-Berechtigung von PUR.

Colin Healey, CEO von PUR, kommentierte: Als Uranexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt in den USA ist die Notierung unserer Aktien an der OTCQB ein wichtiger Schritt in Richtung zur Wertschöpfung für unsere bestehenden Aktionäre in den USA. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass wir die OTC-Plattform nutzen werden, um unsere Sichtbarkeit für ein breiteres Netzwerk von Investoren zu erhöhen, was sich nahtlos in die aktuelle Dynamik des Uranmarktes, insbesondere in den USA, einfügt.

Die OTCQB ist eine US-amerikanische Handelsplattform, die von der OTC Markets Group betrieben wird. Sie ist der führende Marktplatz für US-amerikanische und internationale Unternehmen in der Unternehmens- und Entwicklungsphase, die ihren US-Investoren eine hochwertige Handels- und Informationserfahrung bieten wollen. Für eine Zulassung müssen die Unternehmen ihre Finanzberichte auf dem neuesten Stand halten, eine Mindestpreisprüfung bestehen und sich einer jährlichen Unternehmensüberprüfung und Managementzertifizierung unterziehen. Die OTCQB-Qualitätsstandards bieten eine solide Grundlage für Transparenz sowie die Technologie und die Regulierung zur Verbesserung der Informations- und Handelserfahrung für Investoren.

Die OTCQB-Notierung hat das Potenzial, die Handelsvolumina weiter zu erhöhen, da Anlageberater mehr Möglichkeiten haben ihren US-Kunden, Anlagen zu empfehlen. Anleger finden die aktuellen Finanzinformationen und Echtzeit-Level-2-Kurse des Unternehmens auf www.otcmarkets.com.

Über Premier American Uranium

Premier American Uranium Inc. konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten. Eine der Hauptstärken von PUR ist der umfangreiche Grundbesitz in zwei bedeutenden uranproduzierenden Regionen in den Vereinigten Staaten: dem Great Divide Basin in Wyoming und dem Uravan Mineral Belt in Colorado. PUR verfügt über eine reiche Geschichte an früheren Produktionen und historischen Uranmineralressourcen und hat Arbeitsprogramme zur Weiterentwicklung seines Portfolios in Gang gesetzt.

Mit der Unterstützung von Sachem Cove Partners, IsoEnergy und weiteren institutionellen Investoren sowie einem unvergleichlichen Team mit Uranerfahrung in den USA kommt der Markteintritt von PUR zu einem günstigen Zeitpunkt, da die Fundamentaldaten für Uran derzeit so gut sind wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, CEO

info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-572-2333

Twitter: @PremierAUranium

www.premierur.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis bezüglich „zukunftsgerichteter“ Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über geplante Explorationsaktivitäten und andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die in der Zukunft erwartet werden oder eintreten könnten. Im Allgemeinen, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „antizipiert“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“ ergriffen werden, „eintreten“ oder „erreicht werden“ oder deren negative Konnotation zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft von PUR sowie die Branche und die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, unter anderem auf Erwartungen hinsichtlich eines negativen operativen Cashflows und der Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, der Ungewissheit zusätzlicher Finanzierungen, des Fehlens bekannter Mineralreserven oder -ressourcen, des Vertrauens in das Management und andere Mitarbeiter in Schlüsselpositionen, potenzieller Abschwünge in der Wirtschaftslage, der Tatsache, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten anders ausfallen als erwartet, der Änderung von Explorationsprogrammen auf der Grundlage der Ergebnisse, Risiken, die allgemein mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind, Umweltrisiken, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Beziehungen zu den Gemeinden, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen oder anderen Genehmigungen und die Risikofaktoren in Bezug auf Premier American Uranium, die im Antrag auf Börsenzulassung von PUR vom 27. November 2023 und in den anderen Dokumenten von PUR aufgeführt sind, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter dem Profil von PUR auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca. zur Verfügung stehen.

Obwohl die Annahmen, die PUR bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt als angemessen angesehen werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium wesentlich von den Prognosen der Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich unter anderem: begrenzte Betriebserfahrung, negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungen, Verzögerungen oder Versäumnisse bei der Erlangung erforderlicher Genehmigungen und behördlicher Zulassungen, keine bekannten Mineralressourcen/-reserven, Abhängigkeit von einem einzigen Projekt, Probleme mit dem Recht der Ureinwohner und Konsultationen, Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und anderem Personal; potenzielle Konjunkturabschwächungen; Verfügbarkeit von Drittanbietern; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Zubehör; Versagen der Ausrüstung beim erwarteten Betrieb; Unfälle, Wettereinflüsse und andere Naturphänomene und andere Risiken, die mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind; Änderungen der Gesetze und Vorschriften, Wettbewerb und nicht versicherbare Risiken.

Obwohl PUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder durch zukunftsgerichtete Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. PUR ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

