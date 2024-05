Zukunftsweisende Digitalisierung der Customer Journey für die Hotellerie: Unternehmen Hotel IT gegründet

Unisono Hospitality Management und HotelPartner Revenue Management aus der Schweiz wollen mit ihrem Spin-off die Lücke zwischen digitalen Lösungsanbietern und klassischem Hotelconsulting schliessen.

Die neu gegründete Hotel DigIT Services AG bzw. Hotel IT bringt operative Hotelerfahrung und vertiefte Kenntnisse der digitalen Welt zusammen. Beherbergungsbetriebe werden in der Planung bis zur Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategie entlang der Customer Journey aktiv begleitet.

Beide Unternehmen – Unisono Hospitality Management und HotelPartner Revenue Management – sind bereits seit mehreren Jahren in der Hotellerie in der D A CH-Region etabliert und erhielten regelmässig Anfragen zum Thema Digitalisierung. Im neu gegründeten Spin-off begleiten nun unabhängige Experten mit umfassenden operativen Hotelkenntnissen Branchenkollegen auf dem Weg, die digitale Gästeerfahrung zu planen, umzusetzen oder zu optimieren.

Nils Betschart, Managing Partner bei Unisono Hospitality Management und Mitgründer sowie Delegierter des Verwaltungsrates der Hotel DigIT Services AG, weist darauf hin, dass herkömmliche Betriebsmodelle auf den Prüfstand gestellt und die Chancen der digitalen Transformation genutzt werden wollen. Hierin sieht er mit seinem Mitgründer Oliver Meyer von HotelPartner Revenue Management die Hauptaufgabe der neuen Firma: „Wir wollen Hoteliers in einem hochkomplexen Thema entlasten und für den Betrieb die beste Lösung bieten. Als Hoteliers haben wir uns immer wieder gefragt, wie wir unseren Betrieb kundenorientiert optimieren und gleichzeitig von den neuen digitalen Möglichkeiten profitieren können. Dafür fehlten uns einfach die Ressourcen. Ausserdem vermissten wir unabhängige Anbieter, welche sowohl die Systeme und deren Schnittstellen wie auch die operativen Abläufe eines Betriebs verstehen – ohne uns einfach nur ihre Standardlösung verkaufen zu wollen.“

„Die Umsetzung einer solchen digitalen Transformation stellt sich jedoch oft als komplex heraus. Sie erfordert ausserdem viel Zeit und Know-how seitens des Hotelteams. Wir als Anbieter und Dienstleister von Revenue Management-Dienstleistungen und Service- und Reservationsspezialisten kennen diese Herausforderungen aus unserer Arbeit mit zahlreichen Hoteliers in Deutschland, Österreich und der Schweiz seit Jahren recht gut“, ergänzt Oliver Meyer, Gründer von HotelPartner Revenue Management sowie Mitgründer von der Hotel DigIT Services AG.

Hinter der Hotel IT steht ein Team erfahrener Hoteliers und IT-Experten mit einer klaren Vision: Als unabhängige Experten die digitale Transformation von Beherbergungsbetrieben erfolgreich zu begleiten. Das Unternehmen mit Sitz in Schindellegi (Schweiz) füllt somit eine Lücke im Dienstleistungsangebot, indem es umfassende Branchenkenntnisse aus der Hotellerie mit dem Wissen von Systemlandschaften und deren Kompatibilität kombiniert.

„Unser Ziel ist es, Beherbergungsbetriebe dabei zu unterstützen, die Chancen der Digitalisierung voll auszuschöpfen und die Produktivität auf ein neues Niveau zu heben“, ergänzt Sascha Nemeth, Managing Director von Hotel IT. Der Fokus liegt dabei hauptsächlich auf der Customer Journey selbst, welcher individuell auf das jeweilige Betriebsmodell abgestimmt wird. Ob PMS, CRM, Kommunikations- oder Performancetools – Hotel IT hat alle gängigen Anbieter in der Übersicht und weiss, welche Systeme dieselbe Sprache sprechen.

Über UNISONO Hospitality:

UNISONO Hospitality wurde 2020 von den langjährigen Branchenprofis Urs Grimm und Nils Betschart gegründet mit dem Ziel, Individualhotels Beherbergunsgbetriebe und Hotelgruppen von den Backoffice-Aufgaben zu entlasten und so mehr Freiraum für das Wesentliche – die Gäste – zu schaffen. Zusätzlich steigert das Hotel so die Qualität und Effizienz seiner Dienstleistungen und kann dem akuten Fachkräftemangel entgegenwirken. Die Hospitality-Firma verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, indem sie mit den Hoteliers bereits vor Übernahme einer Backoffice-Funktion das zukünftige Betriebsmodell sowie die Prozesse erarbeitet. Die Dienstleistungen umfassen Reservierungsmanagement, Distribution, 24/7 First Level support und 24/7 Remote Rezeption. Mit Büros in Schindellegi, Lörrach und Hamburg betreut das 60-köpfige Team aus Hotelexperten derzeit über 70 Kunden sowie zwei Hotelgruppen in der D-A-CH Region.

HotelPartner ist ein europaweit agierender Revenue Management Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen. Dabei setzt HotelPartner Revenue Management auf ein innovatives Zusammenspiel aus einem qualifizierten Team, bewährter Expertise sowie den Einsatz selbst entwickelter und zukunftsweisender Technologie (TET-Synergie). Das Unternehmen unterstützt Beherbergungsbetriebe bei der Umsatzsteigerung und Kostensenkung – dabei stets angetrieben von den Kernwerten Optimierung, Erfolg und Sicherheit. Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers und eine zukunftsorientierte Vertriebsstrategie für einen langfristigen Erfolg.

Heute beschäftigt HotelPartner Revenue Management insgesamt rund 70 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Mit Büros in Lausanne, Bern, Wien, Salzburg, Hamburg und London werden derzeit rund 500 Partnerhotels betreut.



