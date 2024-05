Die Anwendungsmöglichkeiten für Silber wachsen

Silber ist nicht nur für Anleger oder für die Schmuckindustrie sowie für den Klimawandel ein wichtiges Edelmetall.

Dass Silber für die Photovoltaikmodule eine wichtige Zutat ist, ist bekannt. Silber in der Industrie erfreut sich wachsender Beliebtheit. Doch Silber kann auch in Sachen Luftverschmutzung etwas bewirken. Viele Länder verwenden Silberjodid und können so die Wolkenbildung in trockenen Gebieten fördern. Silber kann aber auch die Luftverschmutzung verringern. Denn der Regen befördert die Luftverschmutzungsteilchen nach unten. Laut der Umweltorganisation der Vereinten Nationen ist die Luftverschmutzung weltweit die größte umweltbedingte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit. Sie verursacht geschätzte sieben Millionen vorzeitige Todesfälle jährlich. Zu den Ländern mit extrem starker Luftverschmutzung gehört etwa Pakistan. Letztes Jahr erkrankten Zehntausende, der Smog führte dort bereits zu Schul- und Geschäftsschließungen. Mithilfe von Silber, nämlich mit Cloud Seeding, versucht man das Problem in den Griff zu bekommen. Hierzulande gibt es die Hagelpiloten, die mit Silberjodid Wolken impfen, um schwere Unwetter zu verhindern.

In den letzten Wochen und Monaten ist nicht nur der Goldpreis, sondern auch der Silberpreis kräftig gestiegen. In den vergangenen drei Jahren ging der Silberpreis eher seitwärts. Zu den fleißigen Silberkäufern gehören Indien und die silbergedeckten ETFs. Allein im Februar stiegen in Indien die Silberimporte um 260 Prozent (2.295 Tonnen Silber) im Vergleich zum Januar (637 Tonnen Silber). Auch kauften viele Inder in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wohl um den niedrigeren Zoll zu ergattern. Laut Vermutungen geht ein Teil des Silbers in die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien. Silber ist ein Industriemetall und ein Währungsmetall. Wer auf das Edelmetall setzen möchte, kann dies mit den Werten von Gesellschaften mit Silber im Boden machen.

Silberprojekte in Mexiko besitzt Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ -. Dazu kommen noch Projekte in Nevada und Chile. Im laufenden Jahr soll die Silberproduktion zwischen 5,3 und 5,8 Millionen Unzen Silber betragen.

Fortuna Silver Mines – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-silver-mines-inc/ – produziert erfolgreich Gold und Silber, dies seit 2006. Die Minen liegen in Mexiko, Peru, Burkina Faso, Argentinien und in der Elfenbeinküste.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fortuna Silver Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-silver-mines-inc/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -) .

