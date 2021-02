Tiaras Abenteuer im Zauberwald – Charmantes Bilderbuch für Menschenkinder von 6 bis 99 Jahren

Elfriede Neuhold erzählt in „Tiaras Abenteuer im Zauberwald“ eine Geschichte über die geheimen Kräfte der Menschenkinder.

Tiara spielt eines Tages am Waldesrand und wandert gedankenverloren in den Wald hinein. Sie erreicht eine Lichtung und macht sich vorerst keinerlei Sorgen. Sie freut sich über den saftigen Waldboden, die kräftigen grünen Bäume und das kleine Bächlein. Alles duftet herrlich und sie geht neugierig noch tiefer in den Wald hinein. Sie erblickt dort zu ihrem Erstaunen ein echtes Einhorn, doch es scheint so, als sei das Tier betrübt. Bevor Tiara es jedoch erreichen kann, flieht es. Tiara macht sich auf die Suche, denn sie will dem Einhorn unbedingt helfen. Auf ihrem Weg entdeckt sie in dem magischen Wald so einige interessante Wesen und Dinge. Doch wird die junge Heldin am Ende das Einhorn finden und sein Problem lösen können? Oder wird sie selbst bald von Problemen umgeben sein?

Es geht in dem Bilderbuch „Tiaras Abenteuer im Zauberwald“ von Elfriede Neuhold um die Kraft der eigenen Gedanken und Gefühle, und um die Herzenskraft, welche den Menschen Mut und Vertrauen, das Leben positiv beeinflussen zu können, gibt. Das Buch ist für alle Altersgruppen und auch zum gemeinsamen Lesen geeignet. Das Buch wurde von Bernhard Graf wunderschön illustriert und wird von Lesern und Zuhörern aufgrund der tollen Mischung von Geschichte und Bildern gerne mehr als nur einmal in die Hand genommen.

„Tiaras Abenteuer im Zauberwald“ von Elfriede Neuhold ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20646-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

