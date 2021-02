Diagnose: Bauchspeicheldrüsenkrebs – Autobiografischer Gesundheits-Bericht

Patrizia Fleischer beschreibt in „Diagnose: Bauchspeicheldrüsenkrebs“ ihren aktiven und erfolgreichen Kampf gegen eine Krebserkrankung.

Die Autorin wurde im Sommer 2019 mit der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs konfrontiert. Nach der Diagnose war sie betroffen und lag verzweifelt den ganzen Nachmittag im Bett. Sie quälte sich vor allem mit dem Gedanken, wie sie ihrer Familie diese Nachricht beibringen sollte. Sie war in dem Moment zu keinem klaren Gedanken fähig, doch eines wusste sie damals schon: So einfach würde sie nicht aufgeben. Die Schulmedizin gab ihr jedoch eine recht schlechte Prognose, denn eine OP kam wegen ihren Umständen nicht in Frage. Nach dem Einholen einer zweiten Meinung und einer Naturheilkunde-Beratung steht der Weg der Autorin fest.

Die Leser folgen Patrizia Fleischer in ihrem Buch „Diagnose: Bauchspeicheldrüsenkrebs“ auf diesem erfolgreichen Weg durch diese schwere Zeit und erfahren mehr über die Kombination aus Schul-und Komplementärmedizin, die ihr geholfen hat. Die Autorin berichtet von dem Beginn der Krankheit, wie es zu der Diagnose kam und wie es danach weiter ging. Sie will andere Betroffene mit ihrem Buch ermutigen, sich nicht geschlagen zu geben, auch wenn die Schulmedizin negative Prognosen stellt. Sie teilt ihre Geschichte, um zu zeigen, dass es trotzdem wieder aufwärts gehen kann.

„Diagnose: Bauchspeicheldrüsenkrebs" von Patrizia Fleischer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19331-4 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

