Schock-Diagnose KREBS: Was kann ich tun? – Wissenswertes zum Umgang mit der Krankheit

Ursula Kruse erklärt in „Schock-Diagnose KREBS – Was kann ich tun?“, wie die Leser mit unterstützenden Maßnahmen zum Heilgehilfen ihres Körpers werden können.

Krebskranke Menschen haben oft mehr Angst vor den üblichen Radikalverfahren wie Chemotherapie, Operation, Bestrahlung, sowie deren Nebenwirkungen, als vor der eigentlichen Krebserkrankung. Die Standardtherapien werden immer von spezialisierten Medizinern durchgeführt. Die Erfolgsquoten sind allerdings erschreckend niedrig, weil diese Maßnahmen auch die gesunden Zellen angreifen und es dem Körper schwerer machen, zu regenerieren. Nur wenige Menschen wissen laut der Autorin, dass es einige Zusatztherapien gibt, die auf Körper, Geist und Seele gleichermaßen wirken und das für die Genesung immens wichtige Immunsystem stärken. Diese Therapien werden größtenteils von der Schulmedizin als wirkungslos, sinnlos oder gar gefährlich abgelehnt. Erkrankte, die eigenverantwortlich einen zusätzlichen Weg der Heilung beschritten haben, berichten jedoch von einer stark verbesserten Lebensqualität.

In dem Buch „Schock-Diagnose KREBS – Was kann ich tun?“ von Ursula Kruse finden die Leser viele Therapievorschläge, die den erkrankten Menschen Mut machen sollen, an ihrer Gesundung selbstbewusst und aktiv mitzuarbeiten. Dieses Wissen sollte allerdings schon bestehen, bevor eine Krebsdiagnose gestellt wird, um die Angst vor der Krankheit zu mindern. Zusätzlich erfahren die Leser in diesem Buch viele Details rund um den Krebsablauf. Das Buch ermöglicht den Lesern, sich zu informieren und sich ihr eigenes Bild über alternative Behandlungsmethoden zu machen.

„Schock-Diagnose KREBS – Was kann ich tun?“ von Ursula Kruse ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08107-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

