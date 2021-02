Erste Hilfe für Führungskräfte – Ein Verbandskasten für mehr Resilienz im Business

Bernadette Bruckner teilt in „Erste Hilfe für Führungskräfte“ Methoden, Tipps und Tricks von Experten für mehr Kohärenzgefühl in Krisenzeiten.

Herausforderungen, Krisen und zwischenmenschliche Konfrontationen sind für erfahrene Führungskräfte unter normalen Umständen kein Problem und ein Bestandteil ihres Alltags. Doch in einer globalen Krise sieht alles anders aus. Es gibt an allen Ecken erkennbare Schwierigkeiten. Zusammen mit den aktuellen Zukunftsängsten können auch die robustesten Menschen zum Wanken gebracht werden. Unvorhersehbare Schicksalsschläge geballt mit wirtschaftlichen Herausforderungen benötigen eine gehörige Portion Resilienz, Standfestigkeit und die richtigen Methoden. Genau damit will dieses neue Buch den Lesern helfen. Es liefert Führungskräften von TopExpertInnen vorgeschlagene Methoden, Tipps und Tricks für mehr Kohärenzgefühl in Krisenzeiten in den Bereichen Mentales, Ernährung und Bewegung. Es sind Methoden, die wirken und die zu jeder Zeit und überall einsetzbar sind.

Experten wie Jürgen Waellnitz und Sascha Fink MSc kommen in dem Ratgeber „Erste Hilfe für Führungskräfte“ von Bernadette Bruckner zu Wort und teilen ihr wertvolles Wissen. Die Herausgeberin selbst erlitt drei Burnouts als sie national wie international in TopUnternehmen tätig war. Auf der Suche nach Lösungen hat sie selbst eine eigene Coaching/Therapieform und Ernährungsform entwickelt und begleitet heute Menschen mit denen sie personalisierte Lösungen und Resilienzmethoden entwickelt. Sie ist die Begründerin der Erste Hilfe-Buchserie mit anderen Experten und hat auch für Unternehmen und deren Mitarbeiter Methoden entwickelt, um mit Krisenzeiten besser umgehen zu können.

„Erste Hilfe für Führungskräfte“ von Bernadette Bruckner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-14992-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

