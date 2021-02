Ich sehe Schatten – Spannender Roman aus der Zeit der Weimarer Republik

Die Leser tauchen in Elisabeth Medbachs „Ich sehe Schatten“ in die Welt von Geheimorganisationen ein.

Meta ist glücklich, als sich Bernhard trotz aller gesellschaftlichen Unterschiede für sie entscheidet. Sie muss ihn jedoch mit Mimer teilen. Es handelt sich bei diesem Charakter um einen ehemaligen Soldaten, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die ihm verhasste Republik von Weimar zu Fall zu bringen. Mimer ist mit diesem Wunsch auch nicht allein. Hinter ihm steht die Corvin, eine rechtsextreme Geheimorganisation, deren Netz bis in Metas Provinzstädtchen reicht. Die Corvin hat etwas vor und plant eine Aktion, die das Land aufkochen soll, wie Mimer es nennt. Bernhard will seinen Beitrag leisten. Meta ist allerdings mit dieser Idee nicht begeistert. Bernhard kann auf keinen Fall mit ihrer bewundernden Unterstützung rechnen – ganz im Gegenteil.

Der Roman „Ich sehe Schatten“ von Elisabeth Medbach verwendet historische Motive aus den Jahren 1921/1922, stellt diese aber in einen rein fiktiven und unterhaltsamen Kontext. Die Autorin verwendet als Titel dieses spannenden Romans eine Aussage von Walther Rathenau, einem Außenminister der Weimarer

Republik. Er wurde von Angehörigen der rechtsradikalen terroristischen Organisation Consul am 24. Juni 1922 ermordet. Auch bei tredition erschienen ist der Roman „Lichtstaub“, in dem die Leser mit der Autorin und ihrem mitreißenden Schreibstil in das Jahr 1900 zurück reisen.

„Ich sehe Schatten" von Elisabeth Medbach ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12616-9 zu bestellen.

