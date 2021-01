Warum die grauen Schatten – Eine politische Dystopie

Deutschland läuft in Michael Haucks „Warum die grauen Schatten“ der Gefahr erneut zu einer erbarmungslosen Diktatur zu werden.

Das Leben des Journalisten Karl Lehman schien endlich seinen verdienten ruhigen Gang zu nehmen: Eine wiederbelebte Beziehung, ein verantwortungsvoller neuer Posten in der Redaktion einer Berliner Tageszeitung und als Höhepunkt des Jahres, die Leitung der Berichterstattung zur kurz bevorstehenden Bundestagswahl. Alles im Lande scheint nur auf diesen Termin hin fokussiert zu sein. Doch dann geschieht alles vollkommen anders als geplant. Der Montag nach der Wahl beginnt mit einem Paukenschlag. Es geschieht absolut Unfassbares: Ganz Berlin wird von Helikoptern und bewaffneten Truppen belagert. Das Establishment der alten Republik ist plötzlich wie vom Erdboden verschwunden. Die Leute hinter dem Umsturz geben sich nicht zu erkennen.

Es stellt sich in dem spannenden Roman „Warum die grauen Schatten“ von Michael Hauck natürlich die Frage, wie so etwas überhaupt in einem anscheinend stabilen und demokratisch gefestigten Land sein kann. Wer steckt dahinter? Was ist das Ziel dieser Umstürzler? Sollte es im 21. Jahrhundert wirklich möglich sein, wieder eine Diktatur in Deutschland zu errichten – und wird der Rest der Welt tatenlos zusehen? Der dystopische Roman liefert den Lesern nicht nur spannenden Lesespaß, sondern sorgt auch dafür, dass man selbst über die Fragen, die durch die Handlung aufgeworfen werden, nachdenken will und wird.

„Warum die grauen Schatten" von Michael Hauck ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22391-2 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

