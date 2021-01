Der glitzernde Diamant in dir – Spiritueller Ratgeber

Erna Wunder will den Lesern von „Der glitzernde Diamant in dir“ bei ihrem Aufstieg in die 5. Dimension helfen.

Dieses Buch nimmt die Leser auf eine innere Reise durch Prägungen, Einstellungen, Muster und Gefühle, die Erlösung finden wollen, mit. Es lichtet Körper, Geist und Seele, indem Gebete und spirituelle Übungen das gesamte Sein durchleuchten. Im Laufe des Bewusstseinsprozesses entfaltet sich ein neues Leuchten, eine neue Aura. Dieses neue Leuchten gleicht einem Diamanten, somit ist der Wandlungsprozess direkt sichtbar. Mit den in diesem Buch vorgestellten Gebeten und Übungen lösen die Leser blockierende, störende Schwingungen auf und verarbeiten alte Erfahrungen und Erlebnisse. So werden mit der Hilfe dieses Buchs spirituelle Veränderungsprozesse in Gang gesetzt, die den Lesern ein neues

Bewusstsein ermöglichen.

Das Buch „Der glitzernde Diamant in dir“ von Erna Wunder ist für die Leser eine Anregung der Selbstheilungskräfte und will sie auf ihrem spirituellen Weg begleiten. Die Autorin widmet dieses Buch all denen, die ihre Blüte und ihr Erblühen wieder spüren möchten, damit sie den Diamanten zeigen können, der sie im Inneren sind. Alle Gebete und Übungen in diesem Buch wurden der Autorin von Gott übermittelt, sie führen die Leser durch ihre Wandlung. Es wird empfohlen, die Übungen und Gebete, wenn möglich, mit einem Partner oder einer Gruppe auszuführen.

„Der glitzernde Diamant in dir“ von Erna Wunder ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06373-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

