Tukkel – Unterhaltsamer Reise-Roman für junge Leser

Es geht in Lutz Lümmels „Tukkel“ auf einer Reise nach Schweden in einem alten Auto so jede Menge schief.

Als Frank 19 Jahre alt ist geht er zum Studieren nach Hamburg – und zwar im Fach Promenadologie. Was das eigentlich ist und warum sich Frank ausgerechnet dafür entschieden hat, berichtet er den Lesern zu Beginn der Geschichte. Das Studium ist ihm aber eigentlich nicht ganz so wichtig. Viel wichtiger ist ihm das eigene Auto. Er bekommt einen Fiat 500 geschenkt und nennt ihn Tukkel. Frank bringt die alte Kiste in Schwung und begibt sich damit auch so bald wie möglich auf das erste Abenteuer: Er will mit der alten Kiste nach Schweden fahren. Es wird keinen der Leser überraschen, dass dabei so einiges schief geht. Das eigene Auto stellt sich für ihn sowohl als Traum als auch als Alptraum heraus.

Kinder und Jugendliche werden Franks Reise in „Tukkel“ von Lutz Lümmel mit Spannung folgen und dabei viele Gründe zum Lachen finden. Frank erlebt auf seiner Reise jede Menge und nicht alles davon ist positiv. Am Ende der Geschichte stehen ihm Tränen in den Augen – ob es sich dabei um Freudentränen handelt oder Frank der Spaß am Autofahren vollkommen vergangen ist, werden die Leser selbst heraus finden müssen, und es kann durchaus geschehen, dass sie das rund 80 Seiten lange Buch am Stück verschlingen.

„Tukkel“ von Lutz Lümmel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20956-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Himmelswelten und Kosmovisionen – Imaginationen, Modelle, Weltanschauungen – Faszinierende Beiträge