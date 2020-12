Nira und der Kristall des ewigen Wassers – ein fantasievolles Buch für junge Leser

Elchen Liebig nimmt die Leser in „Nira und der Kristall des ewigen Wassers“ auf ein magisches Abenteuer mit.

Der Kristall des ewigen Wassers ist unglaublicherweise aus dem Dorfbrunnen der Snowlies verschwunden. Niemand weiß, warum und wie das geschehen ist. Nur eines ist klar: Das ist ein ziemliches Problem, denn ohne diesen wertvollen Kristall ist die friedliche Dorfgemeinschaft verloren! Ein neuer Kristall muss her. Doch, wo soll dieser gefunden werden? Anscheinend ist Nira, zu ihrem Schock, die einzige, die das Dorf retten kann. Sie kann ihren Ohren kaum trauen, als sie am Fenster ihres Großpapas lauscht und erfährt, dass sie die einzige Hoffnung für das Dort ist. Dafür muss sie in die kalte nördliche Welt reisen, wo sich die Kristalle des ewigen Wassers befinden. Doch die Reise ist alles andere als ungefährlich …

Die fremde Welt, welche die Leser in „Nira und der Kristall des ewigen Wassers“ von Elchen Liebig zusammen mit Nira entdecken, steckt voller Zauber und Magie. Nira trifft auf unbekannte Wesen und böse Kreaturen, die sich ihr in den Weg stellen, um den Erfolg der Mission zu verhindern. Wie gut, dass ihr Freund Berry sie begleiten darf, denn mit etwas Unterstützung klappt vieles besser.

Gemeinsam mit den Charakteren erleben die jungen Leser ein atemberaubendes Abenteuer voller Spannung, Humor und Weisheit.

„Nira und der Kristall des ewigen Wassers“ von Elchen Liebig ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08270-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

