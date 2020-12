Alter Mann im Bus – Eine Deutschlandreise im öffentlichen Nahverkehr

Bernhard Weiland beweist mit „Alter Mann im Bus“, dass man auch umweltverträglich einen tollen Urlaub haben kann.

Der Autor Bernhard Weiland reist gerne abseits ausgetretener Pfade. Nach einer Reise mit dem Liegerad von Norddeutschland in die Sahara, nach einer Wanderung ohne Kartenmaterial zum Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau war er jetzt im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) quer durch Deutschland unterwegs. Bei dieser ungewöhnlichen Reise lernte er 27 kleine und große, bekannte und weniger bekannte Orte kennen, die ihm Familie, Freunde und Nachbarn empfahlen. Diese Orte verknüpfte er miteinander zu Etappen.

Für seine besondere Reise tauchte Bernhard Weiland ein in die Welt der Fahrpläne und Verkehrsverbünde, studierte Netzpläne, nutzte die Verbindungssuche im Internet und in zahlreichen Apps, recherchierte Preise, Tagestickets, Ländertickets. Er benötigte in vier Jahren 15 Etappen, um all seine Ziele im ÖPNV quer durch Deutschland zu erreichen. Am Ende hat er um die 2900 Kilometer in Bussen, Anrufsammeltaxis, Stadt- und S-Bahnen auf der Fahrt durch Deutschland verbracht, viele Stunden an Haltestellen gewartet, auf pünktliche Verbindungen gehofft und dieses Land ganz neu für sich entdeckt.

Auf der Reise sammelte Bernhard Weiland viele kleine Anekdoten für das Buch „Alter Mann im Bus“. Sein Erzählband ist mehr als nur ein Reisebericht der anderen Art: es ist eine Inspiration für alle Reisenden, die gerne umweltfreundlicher reisen möchten, aber bisher nicht wirklich wussten, wie gut sich der deutsche Personennahverkehr wirklich zum Reisen eignet. Die Leser lernen durch die Erfahrungen des Autors, wie sie sich selbst auf diese Weise fortbewegen können und werden dabei zugleich bestens unterhalten. Lassen Sie sich mit Weilands Lektüre auf ein aberwitziges Abenteuer ein!

„Alter Mann im Bus" von Bernhard Weiland ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11526-2 zu bestellen.

