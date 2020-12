KEIN JOB FÜRS EGO – Interim Management: Das Wesentliche im Fokus

Carsten Jordan wirft in „KEIN JOB FÜRS EGO“ einen etwas anderen (hilfreichen) Blick auf das Thema Interim Management.

Der Autor stellt bei den Ausführungen in diesem neuen Buch den Menschen in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Er erklärt, dass nur diejenigen, die sich selbst zurücknehmen können und andere erfolgreich machen, sich auf das Wesentliche konzentrieren können. So wird laut Carsten Jordan die Basis für den Erfolg geschaffen. Dahinter steht das Prinzip Gewinner hervorzubringen, ohne andere dabei zu benachteiligen. Mit zahlreichen Praxisbeispielen aus seiner Arbeit als Interim Manager und Führungskraft sowie wichtigen Aspekten der Wirtschaftspsychologie werden die Inhalte kurzweilig und anschaulich dargestellt. Die Leser erhalten hier inspirierende Anregungen für die eigene Tätigkeit. So richtet sich dieses Buch vor allem an Entscheider aus Unternehmen und an Interim Manager. Führungskräfte und besonders junge Führungskräfte erhalten durch den Autor hilfreiches Hintergrundwissen, um Veränderungsprozesse erfolgreich zu gestalten sowie ihre Führungskompetenzen zu erweitern.

Der unterstützende, aber dennoch konsequente Umgang mit den Mitarbeitern eines Unternehmens stellt laut „KEIN JOB FÜRS EGO“ von Carsten Jordan einen wesentlichen Erfolgsfaktor für die Wirtschaft dar. Dieser geht mit positiven gesellschaftlichen Auswirkungen einher. Es werden den Lesern dieses interessanten Buches unter anderem Wege aufgezeigt, wie dieses vielfach noch ungenutzte Potenzial gehoben werden kann. Sie erfahren, wie sie zur gleichen Zeit verhindern, dass das eigene Unternehmen überhaupt erst in Schwierigkeiten gerät.

„KEIN JOB FÜRS EGO“ von Carsten Jordan ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18257-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

