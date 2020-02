Risikolos in Aktien investieren – Wie man ertragsorientiert fürs Alter vorsorgt

In seinem ersten Buch „Risikolos in Aktien investieren“ gibt der Autor Uwe Riegel sein Wissen über private Altersvorsorge an seine Leser weiter.

Viele Menschen sehnen sich nach einer sicheren Geldanlage, um im Alter vor Armut geschützt zu sein. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte eine Investition hohe Renditen bei einem geringen Risiko abwerfen. Doch ist das in Zeiten des Niedrigzinses überhaupt möglich? Zudem scheuen die meisten Menschen davor zurück, ihr Geld in zum Beispiel Aktien zu investieren. Eine Lösung kann es sein, sein Geld breit gestreut über Aktienfonds oder ETF anzulegen. Aber wie gering ist das Verlustrisiko bei diesen Maßnahmen tatsächlich?

Uwe Riegel schlägt vor, auf eine Ertragsstrategie sowie Dividenden zu setzen. Dabei sollte der kluge Anleger sich stets auf das Wesentliche konzentrieren, um hochrentabel fürs Alter vorzusorgen. Der Leser erfährt im Buch auf anschauliche Weise, was bei einer Aktieninvestition wirklich wichtig ist. Denn es war noch nie so leicht, ein nachhaltiges Einkommen mit Aktien zu erzielen.

Der Autor Uwe Riegel ist studierter Betriebswissenschaftler und war lange Zeit in internationalen Unternehmen tätig. Dabei lag der Schwerpunkt seiner Arbeit stets in der standortübergreifenden Optimierung bestehender Geschäftsprozesse sowie der Planung und Implementierung neuer Abläufe. Dabei entwickelte Riegel die Fähigkeit, Abläufe kritisch zu hinterfragen und gesamthafte Verbesserungen zu entwickeln. Dies übertrug er schließlich auf sein privates Aktienengagement.

„Risikolos in Aktien investieren“ von Uwe Riegel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-9796-7 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

