KMU – INTERN: verfeuert & verblasen. Geld verbrennen ist nicht strafbar… aber sinnlos!

Der Autor Wolfgang Wrobel beschäftigt sich in seinem neuen Buch „KMU – INTERN: verfeuern & verblasen“ mit ungenutzten Potenzialen, die in kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) stecken.

Wolfgang Wrobel hebt vor allem die finanziellen Mittel, die in der internen Wertschöpfung Tag für Tag verschenkt werden, hervor. Diesem Umstand möchte der Autor mit seiner KMU-Verbesserungsformel entgegenwirken. In diesem Zusammenhang macht er sich auf die Suche nach den größten Multiplikatoren für den Gewinn einer Firma. Das Buch richtet sich in erster Linie an Inhaber oder Geschäftsführer und erklärt anschaulich, welche Faktoren von Bedeutung sind. Dieses Wissen macht es im Anschluss möglich, gezielt Verbesserungen zu planen, einzuleiten und konsequent durchzuziehen.

Der Autor ist Spezialist für die Optimierung von internen Abläufen in KMUs. Diese Kompetenz ermöglicht ihm die Beratung von Unternehmen. Zu seinen Kunden zählen Betriebe aus dem Handwerk sowie dem produzierenden Gewerbe. Zudem wurde er selbst mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Mit seiner Arbeit möchte Wrobel aufzeigen, das interne Veränderungsprozesse keineswegs als negativ wahrgenommen werden sollten. Vielmehr schaffen sie eine neue Qualität der Arbeit und erhöhen den Erfolg des Unternehmens.

„KMU – INTERN: verfeuert & verblasen“ von Wolfgang Wrobel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-9157-6 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Etablierte gegen Neueinsteiger: Fintech mit Megafinanzierungen und gigantischen M&A-Deals Risikolos in Aktien investieren – Wie man ertragsorientiert fürs Alter vorsorgt