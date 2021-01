Himmelswelten und Kosmovisionen – Imaginationen, Modelle, Weltanschauungen – Faszinierende Beiträge

Gudrun Wolfschmidt präsentiert in „Himmelswelten und Kosmovisionen – Imaginationen, Modelle, Weltanschauungen“ die Vorträge der Tagung der Gesellschaft für Archäoastronomie in Gilching 2019.

Dieses neue Buch ist eine Sammlung von Vorträgen der Tagung der Gesellschaft für Archäoastronomie in Gilching 2019 in 18 Kapiteln. Es wird darin ein weiter kultureller Bogen von den symbolisch-mythischen Weltanschauungen urgeschichtlicher Kulturen über Indien und China bis zu Utopien und Science Fiction gespannt. Ein Beitrag widmet sich der himmlischen Tierwelt, den Sternbildkulturen im Computerplanetarium Stellarium. Die Bildmotive Pottwal und Krummstab auf megalithischen Monumenten in der Bretagne werden als Polfinder für die Navigation gedeutet. Sehr interessant ist die Untersuchung eines Meteoriteneinschlags im Chiemgau (900-600 v.Chr.) in der Keltenzeit. Weiterhin wird der Mithraskult sowie die Rezeption des persischen Sonnengottes Mithra im Römischen Kaiserreich mit den vielen astralen Anspielungen thematisiert. Aber auch die Bedeutung der eindrucksvollen indischen Observatorien (Jantar Mantar), erbaut 1733 in Delhi und Jaipur, zur Beobachtung der Himmelsphänomene wird besprochen.

Weiterhin erhalten die Leser in dem interessanten Buch „Himmelswelten und Kosmovisionen – Imaginationen, Modelle, Weltanschauungen“ von Gudrun Wolfschmidt auch einen Einblick in die Frage, ob Kirchen wirklich immer exakt nach Osten orientiert sind. Sie lernen zudem, dass selbst Goethes Römisches Haus in Weimar eine astronomische Verbindung zum Sonnenlauf aufzeigt! Mit der Entwicklung der Astronomie und Naturwissenschaft interessierten sich Menschen einerseits für virtuelle Welten, aber auch für die Erforschung des interplanetaren, interstellaren Raumes. Leser, die dieses Interesse teilen, werden in diesem Buch viel lernen können!

„Himmelswelten und Kosmovisionen – Imaginationen, Modelle, Weltanschauungen" von Gudrun Wolfschmidt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-02430-4 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

