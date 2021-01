Wendezeit – 52 Beiträge zu einer nachhaltigen Entwicklung

Hans-Joachim Menzel führt in „Wendezeit“ Beiträge einer wöchentlichen Wendezeit-Kolumne von 2019/2020 zu einem Mosaikbild zusammen.

Ab September 2019 entstanden in einem Jahr 52 Einzelbeiträge

unterschiedlicher Art. Die Inhalte reichten von aktuell über zeitlos zu allgemein und detailreich. Manchmal waren sie der Ausdruck persönlicher Erfahrung, aber meist das Ergebnis von Recherchen. Jeder Titel steht für sich und kann unabhängig von den anderen Texten gelesen werden. Den inneren Zusammenhang gibt der gemeinsame Bezug zur „Wendezeit“. Der Autor meint damit das Ende der Epoche, die sich am quantitativen Wachstum des Bruttoinlandsproduktes orientiert und von fossilen

Ressourcen abhängig ist. Die Wendezeit ist laut ihm der Anfang einer an Generationengerechtigkeit und planetaren Grenzen ausgerichteten, nachhaltigen Entwicklung. Im Frühjahr 2020 brach dann die Corona-Pandemie über die Menschheit herein. Auch sie führte zu neuen Überlegungen zu einer „nachhaltigen Entwicklung“.

Die Zusammenstellung der Kolumnenbeiträge in der Sammlung

„Wendezeit“ von Hans-Joachim Menzel folgt der Reihenfolge ihrer Entstehung. Die Titel-Übersicht sowie das Stichwortverzeichnis erleichtern es den Lesern, aus den vielen Mosaiksteinen ein Gesamtbild einer nachhaltigen Entwicklung zusammen zu setzen, das allerdings niemals wirklich vollständig sein kann. Die Texte sind informativ, unterhaltsam, persönlich formuliert und mit passenden Fotos illustriert.

