Feldmarschall-Leutnant Felix Freiherr Stregen von Glauburg – Eine faszinierende Lebensgeschichte

Andreas Eichstaedt teilt in „Feldmarschall-Leutnant Felix Freiherr Stregen von Glauburg“ die Geschichte eines Ingenieur-Offiziers aus dem 18. und 19. Jahrhundert.

Der im Jahr 1782 in Frankfurt am Main geborene Felix von Stregen, leitete als k.k. (kaiserlich-königlicher) österreichischer Ingenieur-Offizier die Trassierung der ersten Hochgebirgs-Eisenbahnstrecke der Welt, der Semmering-Bahn, die seit 1998 UNESCO-Weltkulturerbe ist. Diese Machbarkeitsstudie erstellte er im Auftrag seines Vorgesetzten (General-Genie-Direktor Erzherzog Johann), dem er auch sein Stadtpalais in Graz errichtete. Dort würdigt man ihn seit 1971 mit einer Stregengasse. Zuvor nahm er an den Napoleonischen Kriegen teil. In Friedenszeiten war er als Fortifikations-Lokal-Direktor in verschiedenen habsburgischen Garnisonsstätten tätig. Nach seinen Arbeiten in der Steiermark wurde er Direktor der damals hochgerühmten k.k. Ingenieur-Akademie in Wien und zum Feldmarschall-Leutnant befördert.

Die Leser des Buches „Feldmarschall-Leutnant Felix Freiherr Stregen von Glauburg“ von Andreas Eichstaedt lernen, dass er als Felix Stregen Freiherr von Glauburg in den Ruhestand eintrat. Im Jahr 1854 starb er in seiner Heimatstadt Frankfurt am Main. Dank des Denkmalschutzes ist sein Grab noch heute auf dem Frankfurter Hauptfriedhof vorhanden. Seine interessante Lebensgeschichte ist für Militär- wie Eisenbahn-Interessierte von Interesse, genauso wie für Frankfurter, Grazer, Salzburger oder Wiener Lokalpatrioten.

„Feldmarschall-Leutnant Felix Freiherr Stregen von Glauburg" von Andreas Eichstaedt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21171-1 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

