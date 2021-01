Und immer wieder die Anderen – Autobiografische Erzählungen

Rolf Everding erzählt in „Und immer wieder die Anderen“ von Menschen, denen er in seinem Leben begegnet ist.

Das zweite Buch von Rolf Everding ist sehr persönlich und erzählt von Menschen, denen er in seinem Leben nahe gewesen ist. Der Autor berichtet in seinen Erzählungen über die prägenden Gemeinsamkeiten, die er mit ihnen erlebt hat und über

Augenblicke des Glücks, an die er sich gerne erinnert. Er beschreibt jedoch auch Beobachtungen, die er so nicht verstehen konnte und Tatsachen, die er nicht akzeptiert hat. Es geht in diesem Buch um flüchtige Momente und bleibende Eindrücke, mit denen sich so mancher Leser selbst identifizieren kann. Rolf Everding war in seinem Leben viel unterwegs. Er fügt Teile seiner biographischen Erlebnisse in seine kurzweiligen Erzählungen ein

und schmückt seine Erinnerungen mit wohlwollenden oder vorwurfsvollen Bemerkungen. Es geht um Empörung und um Schlimmes. Er redet sich Menschen schön und verurteilt andere – so wie es Menschen eben gerne tun. Manche Freundschaften begleiten ihn ein Leben lang, aus anderen hat er sich heraus gelebt.

Das Buch „Und immer wieder die Anderen“ von Rolf Everding ist ein Buch der autobiographischen Kunst des Geschichtenerzählens. Der Autor zeigt den Lesern sowohl Glückspilze als auch Menschen mit tragischen Schicksalen. Er schreibt über Höhen und Tiefen in seiner Umgebung. Seine Geschichten sind authentisch und ungeschminkt. Die Leser werden beim Lesen auf eine Achterbahn der Gefühle gehen und mal glücklich, mal traurig, mal entsetzt und auch mal inspiriert sein. Das erste Buch des Autors („Wiedersehen mit einem Leben“) ist auch via tredtion erhältlich.

„Und immer wieder die Anderen“ von Rolf Everding ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17793-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

